Российский робот будет преподавать в американском колледже

Робот Promobot, созданный предпринимателем из Перми Олегом Кивокурцевым, будет преподавать студентам программирование, электронику и мехатронику. Устройство используется в 43 странах мира и говорит на разных языках.

Promobot — это сервисный робот для обслуживания мест массового скопления людей. Он может выполнять функции консультанта, администратора, гида или сотрудника аэропорта.

Вместе с российским роботом Promobot V.4 в американском общественном колледже Роуэн-Кабаррус студенты начнут изучать сервисную робототехнику, включающая автономное общение усройств, распознавание лиц и сценарии человеко-машинного взаимодействия. Они будут учиться создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов.

Источник: incrussia.ru