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Российский производитель растительного мяса Welldone привлек $1,5 млн
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Сегодня в 10:57

Российский производитель растительного мяса Welldone привлек $1,5 млн

Стартап Welldone, который в 2020 году запустили бывшие сотрудники Нижегородского масложирового комбината, привлек $1,5 млн в раунде А. Инвесторами стали российский фонд Phystech Ventures и международный Lever VC.

На получение средства Welldone расширит продуктовый ряд и создаст новый производственный комплекс, который позволит увеличить объем производства с 15 до 130–150 тонн растительного мяса в месяц. Также в планах основателей — наращивание дистрибуции в Москве и регионах и международная экспансия. Проект уже ведет переговоры с партнерами на Ближнем Востоке.

Welldone летом 2019 года запустила команда бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НЖМК, производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка») во главе с экс-начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселевым.

Компания выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей в сентябре 2020 года. По словам Киселева, за полгода проект нарастил продажи с нескольких десятков килограммов до нескольких тонн в месяц. Сейчас искусственное мясо под брендом Welldone продается в «Азбуке вкуса», «Ашане», «Ленте», а также сервисах доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка».

Источник: incrussia.ru

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