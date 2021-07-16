Российский производитель растительного мяса Welldone привлек $1,5 млн

На получение средства Welldone расширит продуктовый ряд и создаст новый производственный комплекс, который позволит увеличить объем производства с 15 до 130–150 тонн растительного мяса в месяц. Также в планах основателей — наращивание дистрибуции в Москве и регионах и международная экспансия. Проект уже ведет переговоры с партнерами на Ближнем Востоке.
Welldone летом 2019 года запустила команда бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината (НЖМК, производит майонез «Ряба» и маргарин «Хозяюшка») во главе с экс-начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселевым.
Компания выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей в сентябре 2020 года. По словам Киселева, за полгода проект нарастил продажи с нескольких десятков килограммов до нескольких тонн в месяц. Сейчас искусственное мясо под брендом Welldone продается в «Азбуке вкуса», «Ашане», «Ленте», а также сервисах доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка».
Источник: incrussia.ru