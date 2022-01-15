Российский бренд «Слобода» запустит сеть фудтраков с блюдами из растительного мяса

Производитель продуктов ГК «ЭФКО» запускает сеть ресторанов на колесах с меню на основе растительных аналогов мясных и молочных продуктов. На первом этапе реализации проекта группа протестирует концепцию самостоятельно, а уже в 2023 году может запустить франшизу.

Меню фудтраков будет состоять из бургеров, шаурмы, закусок, супов, напитков и пр. Стоимость блюд составит от 100 до 300 рублей. Основная задача проекта — популяризовать категорию ресторанов на колесах.

Сначала будут созданы точки в четырех городах: Красногорск, Архыз и Санкт-Петербург уже утверждены, а локация для последней выбирается среди одного из южных регионов России.

Источник: incrussia.ru