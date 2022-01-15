Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rossiyskiy-brend-sloboda-zapustit-set-fudtrakov-s-blyudami-iz-rastitel-nogo-myasa
Российский бренд «Слобода» запустит сеть фудтраков с блюдами из растительного мяса
49
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:49

Российский бренд «Слобода» запустит сеть фудтраков с блюдами из растительного мяса

Производитель продуктов ГК «ЭФКО» запускает сеть ресторанов на колесах с меню на основе растительных аналогов мясных и молочных продуктов. На первом этапе реализации проекта группа протестирует концепцию самостоятельно, а уже в 2023 году может запустить франшизу.

Меню фудтраков будет состоять из бургеров, шаурмы, закусок, супов, напитков и пр. Стоимость блюд составит от 100 до 300 рублей. Основная задача проекта — популяризовать категорию ресторанов на колесах.

Сначала будут созданы точки в четырех городах: Красногорск, Архыз и Санкт-Петербург уже утверждены, а локация для последней выбирается среди одного из южных регионов России.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#россия #франшиза #растительноемолоко #растительноемясо #фудтрак
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Казахстанка создала костюмы для итальянской оперы
2579
Для столичных детей пройдет встреча с героями мультфильма «Моана»
2015
В алматинском зоопарке открылся крупнейший в Казахстане акванариум
2078