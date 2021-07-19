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Российские ученые нашли экологичный способ заряжать электромобили
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Вчера в 11:39

Российские ученые нашли экологичный способ заряжать электромобили

Российские ученые разработали способ зарядки автомобилей газом, выделяемым перегноем и бытовыми отходами. Суть технологии в использовании метанола и объемам образуемого после его конвертации синтез-газа.

Технологию разработали ученые Уральского федерального университета Сергей Щеклеин и Алексей Дубинин.

Суть технологии в том, чтобы сжигать метанол и посредством конвертации переводить его в синтез-газ, с помощью которого и можно заряжать электродвигатели.

Выработка необходимого для работы технологии метанола не требует больших вложений. Его можно добыть из газа, выделяемого перегноем, навозом, бытовыми отходами. По заявлению исследователей, КПД у их разработки составляет 42%, что выше чем у дизельных и бензиновых двигателей.

Источник: rb.ru

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#россия #экология #электромобиль #ученые #зарядка
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