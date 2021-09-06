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Россияне создали видеоарт для нового альбома Леди Гаги. Певица назвала их невероятно талантливыми
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Сегодня в 11:01

Россияне создали видеоарт для нового альбома Леди Гаги. Певица назвала их невероятно талантливыми

Фан-сообщество Леди Гаги — Gaga Daily — создало визуальное сопровождение к ее новому альбому ремиксов Dawn Of Chromatica.
Продюсером выступил Кирилл Нгуен из Беларуси. Он привлек к работе российских специалистов по 3D-графике, монтажу и саунд дизайну: Азата Исламова, Кирилла Контре, Саргона Хиноева, Лизу Мамонову, Руслана Вяльцева, Глеба Кузнецова, Станислава Калинина и Игоря Чибисова.

Всего команда выпустила 13 роликов к каждому ремиксу, трейлер и три тизера.



В своих сторис Леди Гага назвала создателей визуалов «невероятно талантливыми молодыми артистами». Посты с роликами в инстаграме Gaga Daily она отметила лайками.

Dawn Of Chromatica — третий альбом ремиксов артистки — вышел 3 сентября.

Источник: daily.afisha.ru

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