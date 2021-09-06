Россияне создали видеоарт для нового альбома Леди Гаги. Певица назвала их невероятно талантливыми

Продюсером выступил Кирилл Нгуен из Беларуси. Он привлек к работе российских специалистов по 3D-графике, монтажу и саунд дизайну: Азата Исламова, Кирилла Контре, Саргона Хиноева, Лизу Мамонову, Руслана Вяльцева, Глеба Кузнецова, Станислава Калинина и Игоря Чибисова.
Всего команда выпустила 13 роликов к каждому ремиксу, трейлер и три тизера.
В своих сторис Леди Гага назвала создателей визуалов «невероятно талантливыми молодыми артистами». Посты с роликами в инстаграме Gaga Daily она отметила лайками.
Dawn Of Chromatica — третий альбом ремиксов артистки — вышел 3 сентября.
Источник: daily.afisha.ru