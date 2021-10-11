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Роналду побил два рекорда и принес победу Португалии
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Сегодня в 10:48

Роналду побил два рекорда и принес победу Португалии

Сборная Португалии по футболу одержала крупную победу над командой Катара в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в Фару-Луле, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голы забили Криштиану Роналду, Жозе Фонте и Андре Силва.

Для Роналду этот матч стал 181-м в составе национальной команды. Таким образом, форвард обновил европейский рекорд по количеству матчей за сборную, обойдя испанского защитника Серхио Рамоса.

Мировой рекорд принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, которому удалось провести 195 матчей в период с 1969 по 1984 год.

В 181 матче за сборную Португалии Роналду забил 112 мячей и отдал 41 результативную передачу. Тем самым форвард обновил мировой рекорд по голам за сборную. У него десять мячей в сборной в 2021.

Кроме того, Катар стал 46-й страной, которой забивал Роналду в играх сборных. Ни один футболист не забивал такому количеству сборных.

Источник: tengrinews.kz

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