Rocket Lab впервые успешно поймала падающую ракету-носитель вертолетом

Rocket Lab впервые поймала первую ступень ракеты Electron с помощью вертолета после орбитального запуска.

В ходе миссии «Туда и обратно» модифицированный грузовой вертолет Sikorsky S-92 зацепил ступень крюком на длинном тросе на высоте менее двух километров.

После поимки ступени пилот заметил сильную нагрузку на вертолет и отсоединил ее. Ступень успешно приводнилась в водоеме, откуда ее должно поднять судно.

«Вернуть ракету из космоса и поймать ее вертолетом — это что‑то вроде сверхзвукового балета», — сказал основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Источник: daily.afisha.ru