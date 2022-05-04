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Rocket Lab впервые успешно поймала падающую ракету-носитель вертолетом
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Сегодня в 09:40

Rocket Lab впервые успешно поймала падающую ракету-носитель вертолетом

Rocket Lab впервые поймала первую ступень ракеты Electron с помощью вертолета после орбитального запуска.

В ходе миссии «Туда и обратно» модифицированный грузовой вертолет Sikorsky S-92 зацепил ступень крюком на длинном тросе на высоте менее двух километров.



После поимки ступени пилот заметил сильную нагрузку на вертолет и отсоединил ее. Ступень успешно приводнилась в водоеме, откуда ее должно поднять судно.

«Вернуть ракету из космоса и поймать ее вертолетом — это что‑то вроде сверхзвукового балета», — сказал основатель и генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Источник: daily.afisha.ru

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#технологии #ракета #космос #орбита #вертолет
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