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Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США
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Сегодня в 09:21

Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США

Роверы — роботизированные машины-курьеры «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США. Партнером компании стал американский сервис доставки еды Grubhub. Первые роверы выйдут на маршрут уже в этом году.

Grubhub обслуживает больше 250 кампусов в США. Благодаря роверам «Яндекса» сервис станет мобильнее — они смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине. Передвигаться курьеры будут по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой. Взаимодействовать с роверами можно будет через приложение Grubhub.

Роверы созданы на основе беспилотных технологий «Яндекса». Они могут работать круглосуточно в любую погоду.
За последние полгода роботы привезли тысячи заказов из сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Источник: rb.ru

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