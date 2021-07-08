Роботы «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США

Grubhub обслуживает больше 250 кампусов в США. Благодаря роверам «Яндекса» сервис станет мобильнее — они смогут привозить заказы туда, куда нельзя добраться на машине. Передвигаться курьеры будут по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Заказанную еду можно оплатить студенческой или преподавательской картой. Взаимодействовать с роверами можно будет через приложение Grubhub.





Роверы созданы на основе беспилотных технологий «Яндекса». Они могут работать круглосуточно в любую погоду.



За последние полгода роботы привезли тысячи заказов из сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».





Роверы — роботизированные машины-курьеры «Яндекса» будут доставлять еду в кампусах университетов США. Партнером компании стал американский сервис доставки еды Grubhub. Первые роверы выйдут на маршрут уже в этом году.