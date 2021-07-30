Робот впервые пробежал пять километров





Cassie создали студенты Университета штата Орегон в 2017 году на грант в один миллион долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Двуногим роботом управляет нейросеть с использованием глубокого машинного обучения с подкреплением. Это позволяет Cassie стабильно балансировать и передвигаться на двух конечностях, а также подниматься и спускаться по лестнице.





Специалисты Университета штата Орегон организовали рекордную пробежку для двуногого робота Cassie — изделия компании Agility Robotics, которая принадлежит университету. На одном заряде Cassie преодолел дистанцию в 5 километров за 53 минуты, из которых 6,5 минут ушло на перезапуск робота после двух падений — из-за перегрева компьютера и неудачного входа в резкий поворот.