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Робот впервые пробежал пять километров
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Сегодня в 10:27

Робот впервые пробежал пять километров

Специалисты Университета штата Орегон организовали рекордную пробежку для двуногого робота Cassie — изделия компании Agility Robotics, которая принадлежит университету. На одном заряде Cassie преодолел дистанцию в 5 километров за 53 минуты, из которых 6,5 минут ушло на перезапуск робота после двух падений — из-за перегрева компьютера и неудачного входа в резкий поворот.

Cassie создали студенты Университета штата Орегон в 2017 году на грант в один миллион долларов от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Двуногим роботом управляет нейросеть с использованием глубокого машинного обучения с подкреплением. Это позволяет Cassie стабильно балансировать и передвигаться на двух конечностях, а также подниматься и спускаться по лестнице.

Источник: tjournal.ru

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#сша #бег #робот #рекорд
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