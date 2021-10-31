Робопсы Boston Dynamics повторили клип The Rolling Stones Start Me Up

Робособаки Spot от американской компании Boston Dynamics сделали ремейк клипа Start Me Up группы The Rolling Stones.

Выход клипа с робопсами приурочен к 40-летию релиза альбома Tattoo You. В нем роботы в точности повторяют движения Мика Джаггера, Кита Ричардса, Ронни Вуда и других членов группы, имитируя даже попадание в текст и игру на гитаре.



Видео было подготовлено в сотрудничестве со звукозаписывающими студиями Mercury Studios и Polydor Records, а также британской рок-группой The Rolling Stones.

Впервые Boston Dynamics представила более 30 млн просмотров, модели роботов Spot быстро стали популярны в сети.

Источник: daily.afisha.ru