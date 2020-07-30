«Рик и Морти», «Харли Квинн», «Конь БоДжек» — мультсериалы для взрослой аудитории

«Харли Квинн», 2019

«Отель Хазбин», 2019

«Разочарование», 2018

«Рик и Морти», 2013

«Конь БоДжек», 2016

«Вся правда о медведях», 2015

«Время приключений», 2010

«Гравити Фолз», 2012

«Самурай Джек», 2001

Источник фотографии:

kinopoisk.ru

Новые приключения персонажа DC Харли Квинн, которая пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма.Главная героиня мультсериала юная принцесса Чарли — настоящий демон. Она открывает отель, где можно было бы исправлять демонов и делать их хорошими, приличными и добрыми существами.Действие происходит в средневековье в королевстве Дримленд. В центре сюжета оказывается принцесса Тиабиния, которой уже порядком надоела скучная и унылая жизнь во дворце. Она отправляется в путешествие по стране в компании эльфа и демона.В центре сюжета — обычный школьник Морти и его дедушка Рик, который занимается необычными научными исследованиями. Из-за проделок деда герои все время попадают в разные невероятные и опасные ситуации.Главный герой Конь БоДжек — бывшая звезда Голливуда, который переживает кризис среднего возраста и сталкивается с изменчивостью славы.Три брата-медведя пытаются влиться в общество людей. Они отравляются в новые приключения для покорения неизведанного города.Действие сериала происходит в волшебной стране Ууу и рассказывает о необыкновенных приключениях двух лучших друзей: мальчика Финна и его собаки Джейка.Сериал рассказывает о приключениях близнецов, брата и сестры, которых родители оправляют к дальнему родственнику в тихий городок Гравити Фолз. Вскоре оказывается, что здесь происходят очень странные дела.Сериал расскажет о злом волшебнике Аку, который закинул воина древности самурая Джека в будущее. Теперь самурай Джек — единственный воин, который может предотвратить порабощение мира злодеем Аку.