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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Рик и Морти», «Харли Квинн», «Конь БоДжек» — мультсериалы для взрослой аудитории
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Сегодня в 10:50

«Рик и Морти», «Харли Квинн», «Конь БоДжек» — мультсериалы для взрослой аудитории

«Харли Квинн», 2019




Новые приключения персонажа DC Харли Квинн, которая пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма.

«Отель Хазбин», 2019




Главная героиня мультсериала юная принцесса Чарли — настоящий демон. Она открывает отель, где можно было бы исправлять демонов и делать их хорошими, приличными и добрыми существами.

«Разочарование», 2018




Действие происходит в средневековье в королевстве Дримленд. В центре сюжета оказывается принцесса Тиабиния, которой уже порядком надоела скучная и унылая жизнь во дворце. Она отправляется в путешествие по стране в компании эльфа и демона.

«Рик и Морти», 2013




В центре сюжета — обычный школьник Морти и его дедушка Рик, который занимается необычными научными исследованиями. Из-за проделок деда герои все время попадают в разные невероятные и опасные ситуации.

«Конь БоДжек», 2016




Главный герой Конь БоДжек — бывшая звезда Голливуда, который переживает кризис среднего возраста и сталкивается с изменчивостью славы.

«Вся правда о медведях», 2015




Три брата-медведя пытаются влиться в общество людей. Они отравляются в новые приключения для покорения неизведанного города.

«Время приключений», 2010




Действие сериала происходит в волшебной стране Ууу и рассказывает о необыкновенных приключениях двух лучших друзей: мальчика Финна и его собаки Джейка.

«Гравити Фолз», 2012




Сериал рассказывает о приключениях близнецов, брата и сестры, которых родители оправляют к дальнему родственнику в тихий городок Гравити Фолз. Вскоре оказывается, что здесь происходят очень странные дела.

«Самурай Джек», 2001




Сериал расскажет о злом волшебнике Аку, который закинул воина древности самурая Джека в будущее. Теперь самурай Джек — единственный воин, который может предотвратить порабощение мира злодеем Аку.

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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