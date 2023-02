Это первое публичное выступление Рианны с Grammy 2018 года. Начала она его с композиции Better Have My Money. Помимо этого, певица исполнила такие хиты как Only Girl и Where Have You Been.

Победителем Super Bowl стал Kansas City Chiefs, обыгравший Philadelphia Eagles со счетом 38:35.Источник: sportrbc.ru