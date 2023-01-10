Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды к Супербоулу

В этом году музыкальным гостем Супербоула станет Рианна. К матчу ее бренд Savage X Fenty выпустил лимитированную коллекцию, вдохновением для которой послужила футбольная форма. Капсула получила название Game Day, а лицом ее рекламной кампании стала сама Рианна. На снимках она позирует в черно-белой футболке с длинными рукавами и сеткой, спортивных штанах с логотипом бренда и фирменной шапке.

Всего в коллекцию Game Day вошло 17 разных предметов одежды, включая флисовую толстовку с капюшоном, хлопковые шорты-боксеры с рисунками мячей для американского футбола, монохромные костюмы, голубой топ, брюки для тренировок, укороченную майку, стильные банданы и кепки.

Источник: srsly.ru