Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rianna-vypustila-kollekciyu-sportivnoy-odezhdy-k-superboulu
Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды к Супербоулу
51
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:00

Рианна выпустила коллекцию спортивной одежды к Супербоулу

В этом году музыкальным гостем Супербоула станет Рианна. К матчу ее бренд Savage X Fenty выпустил лимитированную коллекцию, вдохновением для которой послужила футбольная форма. Капсула получила название Game Day, а лицом ее рекламной кампании стала сама Рианна. На снимках она позирует в черно-белой футболке с длинными рукавами и сеткой, спортивных штанах с логотипом бренда и фирменной шапке.

Всего в коллекцию Game Day вошло 17 разных предметов одежды, включая флисовую толстовку с капюшоном, хлопковые шорты-боксеры с рисунками мячей для американского футбола, монохромные костюмы, голубой топ, брюки для тренировок, укороченную майку, стильные банданы и кепки.

Источник: srsly.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#одежда #брендодежды #коллекция #рианна #супербоул
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
На сельскохозяйственной ярмарке в Астане Акмолинская область представит 430 тонн прод...
2000
14 июня в Астане пройдет общественный показ Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
1834
Новости на 1 октября: стоимость советских фотоаппаратов «Зенит» и перезапуск журнала ...
2594
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.