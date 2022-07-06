Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей США

34-летняя певица и предпринимательница Рианна стала самой молодой миллиардершей США, которая скопила капитал самостоятельно, а не получила в наследство. Ее состояние оценивается в $1,4 миллиарда.

Три года подряд Рианна попадала в список самых богатых женщин США, самостоятельно добившихся успеха, по версии Forbes. В 2022 году она заняла 21 место и стала единственной миллиардершей в возрасте до 40 лет.

Часть заработанных средств Рианне принесла музыка. Однако большая часть приходится на продажи косметических брендов Fenty Beauty, Fenty Skin и бренда нижнего белья Savage X Fenty.

Источник: incrussia.ru



