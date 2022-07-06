Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rianna-stala-samoy-molodoy-self-made-milliardershey-ssha
Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей США
85
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:29

Рианна стала самой молодой self-made миллиардершей США

34-летняя певица и предпринимательница Рианна стала самой молодой миллиардершей США, которая скопила капитал самостоятельно, а не получила в наследство. Ее состояние оценивается в $1,4 миллиарда.

Три года подряд Рианна попадала в список самых богатых женщин США, самостоятельно добившихся успеха, по версии Forbes. В 2022 году она заняла 21 место и стала единственной миллиардершей в возрасте до 40 лет.

Часть заработанных средств Рианне принесла музыка. Однако большая часть приходится на продажи косметических брендов Fenty Beauty, Fenty Skin и бренда нижнего белья Savage X Fenty.

Источник: incrussia.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#молодыебизнесмены #сша #миллиардер #рейтинг #рианна
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Лондонский театр «Глобус» покажет спектакль «Ромео и Джульетта» онлайн
1708
В Румынии пассажиры автобуса могут расплатиться за проезд приседаниями
595
Приглашаем посетить фестиваль FAMILY DAY, 8-9 сентября
2433
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.