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Рианна показала полную линейку мерча в честь Суперкубка
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Сегодня в 10:16

Рианна показала полную линейку мерча в честь Суперкубка

В прошлом году стало известно, что Рианна станет хедлайнером Super Bowl 2023 — матч состоится 12 февраля. Для певицы это будет первое масштабное выступление в качестве музыкального артиста после рождения сына.

Рианна представила специальную коллекцию в сотрудничестве с Mitchell & Ness.


Для создания новой линии были использованы изображения из сентябрьского анонса. На изделия также была нанесена цитата Рианны: «Если я чему-то и научилась, так это тому, что мы можем исправить этот мир вместе. Мы не можем сделать это порознь».

Источник: elle.com

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