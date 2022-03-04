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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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Резиденты Astana Hub примут участие на всемирном форуме предпринимателей
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Сегодня в 09:38

Резиденты Astana Hub примут участие на всемирном форуме предпринимателей

Казахстанский стартап FocusED now получил приглашение на Всемирный инвестиционный форум предпринимателей World Entrepreneurs Investment Forum, который пройдет с 28 по 30 марта в выставочном павильоне Дубая.

FocusED now выступят в качестве официальных представителей Казахстана на форуме WEIF. Помимо участия в мероприятии, организаторы берут на себя покрытие всех расходов, связанных с прибытием команды FocusED now в ОАЭ.

FocusED now — платформа с виртуальным классом, цель которой — помочь родителям с домашним заданием ребенка, и чтобы ученики оставались мотивированными благодаря привлекательным инструментам дистанционного обучения.

Источник: astanahub.com

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