Резиденты Astana Hub примут участие на всемирном форуме предпринимателей

Казахстанский стартап FocusED now получил приглашение на Всемирный инвестиционный форум предпринимателей World Entrepreneurs Investment Forum, который пройдет с 28 по 30 марта в выставочном павильоне Дубая.

FocusED now выступят в качестве официальных представителей Казахстана на форуме WEIF. Помимо участия в мероприятии, организаторы берут на себя покрытие всех расходов, связанных с прибытием команды FocusED now в ОАЭ.

FocusED now — платформа с виртуальным классом, цель которой — помочь родителям с домашним заданием ребенка, и чтобы ученики оставались мотивированными благодаря привлекательным инструментам дистанционного обучения.

Источник: astanahub.com