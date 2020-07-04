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Режиссеры о том, как попасть на международный кинофестиваль
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Сегодня в 10:50

Режиссеры о том, как попасть на международный кинофестиваль

Олжас Нұрбай, 29 лет, город — Алматы, режиссер, сценарист, @olzhas_nurbay


 Олжас Нұрбай.jpeg

О себе


Я в сфере кино уже десять лет. Начинал как актер и ведущий. У меня было желание побывать на площадке. В 2015 году решил попробовать себя в режиссуре. Я окончил магистратуру в Нью-Йоркской киноакадемии по программе «Болашак».

Снимаю игровое кино, хотя когда-нибудь хотелось бы попробовать себя в документалистике. Я сотрудничаю со многими крупными компаниями: «Сбербанк», VISA. Снимаю клипы и сериалы для телеканалов НТК и «Казахстан». В этом году сериал «Соққы» попал в лист кандидатов на Seoul International Drama Awards, сейчас ждем ответа, если пройдем дальше, это будет круто.

Как попасть на кинофестиваль


Сейчас все можно сделать через интернет, и это легко. Есть специальные сайты, например, filmfreeway.com, где можно найти все данные о кинофестивалях мира разного уровня. Через них можно подавать заявку. На кинофестивали класса «А», такие как Каннский или Берлинский, нужно подавать через их официальные сайты.

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В 2017 году я отснял дипломную работу, подвел по всем форматам и начал отправлять на кинофестивали. В этом году сериал мы снимали не для кинофестиваля, но у меня в голове была мысль, что если получится неплохая картинка, то можно будет попробовать подать, и у меня получилось.

Подготовки к кинофестивалям нет, все зависит от дат. Нужно ждать, а это может занять полгода или девять месяцев.

У каждого кинофестиваля свои требования. Например, когда я подавал заявку с сериалом, мне было интересно, как будут его принимать. Меня попросили сделать субтитры для первой и последней серии и для трейлера. Поэтому это все индивидуально. Подстраиваться под формат кинофестиваля тоже нужно уметь.

О возможностях


Все кинофестивали даются для общения, это площадка новых знакомств. В сфере кино большую роль играют идея, связи и на сколько ты умеешь ладить с людьми.

Главное — это зритель, а кинофестивали — приятный бонус


Я больше настроен на зрительское кино, но в то же время не сильно «попсовое». Также хочется снимать свои проекты и отправлять их на кинофестивали. У нас есть стереотип, что если фильм попал туда, то это только артхаусное кино. На самом деле это не так. Хорошие авторские комедийные фильмы тоже попадают на кинофестивали. Просто нужно понимать, на какой именно отправлять.

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В будущем мне хотелось бы поучаствовать на кинофестивалях в Каннах, Торонто, Чикаго, «Сандэнс», это было бы круто. Считаю, что главное — это зритель, а кинофестивали — приятный бонус.

Жаннат Алшанова, 33 года, город — Алматы, сценарист, режиссер, @al_zhannat


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О себе


По первому образованию я маркетолог, работала в нефтегазовом секторе. Восемь лет назад ушла в кино. В Казахстане тогда снимали один-два фильма в год, поэтому набираться опыта на съемках было почти невозможно. За два года я собрала портфолио и с ним поступила на магистратуру в Лондонскую киношколу, на факультет кинопроизводства.

Сняла четыре короткометражных фильма в качестве автора сценария и режиссера. Кроме этого работала на международных проектах в США, Турции, Гватемале и Южной Африке продюсером или вторым режиссером.

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Сейчас занимаюсь поиском финансирования на дебютный полнометражный фильм. К слову, проект уже был отобран на крупнейший кинорынок в Азии — Asian Project Market и выиграл престижный приз от ARTE во Франции.

Я участвовала в 25 кинофестивалях, включая Канны, в Локарно, «Сандэнс», в Пусане и «Берлинале».

Как попасть на кинофестиваль


Чтобы попасть на кинофестиваль, нужно снять фильм и отправить, остальное на усмотрение отборочной комиссии. Фестивали класса «А» подразумевают мировую премьеру, а значит фильм должен быть новым. Кроме того, большинство фестивалей принимают фильмы, снятые не больше года назад.

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Если фестиваль отбирает фильм, то обычно режиссер и продюсер узнают об этом за месяц до начала самого фестиваля и за две недели до официального пресс-релиза. Этого времени должно хватить, чтобы подготовить все необходимые материалы и отправить на фестиваль.

Если говорить о короткометражном кино, то разные фестивали по-разному определяют допустимый хронометраж. Для кого-то это 15 минут или 40 минут. Бывают региональные требования, например, фильм должен быть создан строго в Европе или в Азии. Бывают секции для режиссеров-дебютантов, для выпускников киношкол, также бывают жанровые и тематические фестивали.

Кинофестиваль — не самоцель, это площадка, где есть возможность встретить новых интересных людей, зарядиться творческой энергией


 На крупных фестивалях обычно насыщенная программа. Кроме показов фильмов еще проходят мастер-классы, творческие встречи и выставки.

Хочется везде успеть, но не всегда получается. Поэтому самое сложное — это правильно распределить свое время и выжить в безумном фестивальном ритме.

О возможностях


Кинофестиваль — не самоцель, это площадка, где есть возможность встретить новых интересных людей, зарядиться творческой энергией. К сожалению, сейчас все фестивали перешли в онлайн, лично мне не хватает живого общения.

Жаннат Алшанова.JPG

Сняв фильм, хочется снимать дальше. Фестивали иногда делают шаг к следующему проекту чуть легче.

Для меня важно продолжать снимать фильмы, а каким фестивалям они приглянутся, решать не мне.

Алдияр Байракимов, 28 лет, город — Алматы, кинорежиссер, актер, сценарист, @bairakimov1


Алдияр Байракимов.jpeg

О себе


Я учился в Академии искусств Т. К. Жургенова. С 2011 года активно снимаю игровые и документальные фильмы. Уже отснял больше 14 короткометражных фильмов и один полнометражный фильм.

Я участвовал на разных кинофестивалях. Одним из первых был кинофестиваль «Золотые аплодисменты» в России. Также отметился на Нью-Йоркском, Евразийском кинофестивале, Международном фестивале ВГИК и фестивале «Святая Анна».

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За полнометражный фильм «На грани», который мы сняли совместно с АО «Казахфильм», получили награду «Лучший сценарий» на фестивале «Листопад» в Минске, а на фестивале «Олимпия» — приз от Гильдии кинокритиков Греции.

Как попасть на кинофестиваль


Изначально студенты-режиссеры всегда хотят участвовать на кинофестивалях, чтобы заявить о себе и показать свое творчество.

Сегодня попасть на кинофестивали легко. На специальных сайтах можно оформить бесплатную или платную заявку и отправить фильмы. Некоторые кинофестивали могут даже оплатить расходы проживания, проезда.

Мечтаю, чтобы мое кино пробуждало эмоции и чувства и трогало сердца зрителей


Не всегда кинофестивали требуют хорошую визуальную картину, может быть, часть вашей стилистики — это трясущаяся камера. На каждом фестивале есть свое положение и тематика. Если фильм подходит под эту тему, то вас пригласят.

О возможностях


Кинофестивали — это хорошая площадка, где кинорежиссеры, актеры, продюсеры со всего мира встречаются в одном месте. Они обсуждают тенденции, проблемы, что происходит в кинематографе в той или иной стране, поэтому это всегда крутой опыт.

Возможности открываются большие. Как начинающий режиссер можно заявить о себе, и продюсеры могут заинтересоваться вами. Также на кинофестивалях можно рассказывать идеи и защищать проекты, познакомиться с дистрибьюторами всех стран мира.

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Конечно, все мечтают о кинофестивалях класса «А»: Венеция, Канны, «Санденс», «Берлинале», «Оскар». Но каждый фестиваль хорош по-своему, там главное — люди, которых встречаешь. Если вы создали фильм, который трогает и зрителей, и кинокритиков, то это уже большая награда. А если ваш фильм попадет еще и на кинофестиваль, где его отметят, то это вишенка на торте.

Мечтаю, чтобы мое кино пробуждало эмоции и чувства и трогало сердца зрителей.

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