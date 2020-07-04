Режиссеры о том, как попасть на международный кинофестиваль

Олжас Нұрбай, 29 лет, город — Алматы, режиссер, сценарист, @olzhas_nurbay













О себе

Как попасть на кинофестиваль

О возможностях

Главное — это зритель, а кинофестивали — приятный бонус

Жаннат Алшанова, 33 года, город — Алматы, сценарист, режиссер, @al_zhannat









О себе

Как попасть на кинофестиваль

Кинофестиваль — не самоцель, это площадка, где есть возможность встретить новых интересных людей, зарядиться творческой энергией





О возможностях

Алдияр Байракимов, 28 лет, город — Алматы, кинорежиссер, актер, сценарист, @bairakimov1









О себе

Как попасть на кинофестиваль

Мечтаю, чтобы мое кино пробуждало эмоции и чувства и трогало сердца зрителей

О возможностях

Начинал как актер и ведущий. У меня было желание побывать на площадке. В 2015 году решил попробовать себя в режиссуре. Я окончил магистратуру в Нью-Йоркской киноакадемии по программе «Болашак».Я сотрудничаю со многими крупными компаниями: «Сбербанк», VISA. Снимаю клипы и сериалы для телеканалов НТК и «Казахстан». В этом году сериал «Соққы» попал в лист кандидатов на Seoul International Drama Awards, сейчас ждем ответа, если пройдем дальше, это будет круто.Есть специальные сайты, например, filmfreeway.com, где можно найти все данные о кинофестивалях мира разного уровня. Через них можно подавать заявку. На кинофестивали класса «А», такие как Каннский или Берлинский, нужно подавать через их официальные сайты.. В этом году сериал мы снимали не для кинофестиваля, но у меня в голове была мысль, что если получится неплохая картинка, то можно будет попробовать подать, и у меня получилось.Нужно ждать, а это может занять полгода или девять месяцев.Например, когда я подавал заявку с сериалом, мне было интересно, как будут его принимать. Меня попросили сделать субтитры для первой и последней серии и для трейлера. Поэтому это все индивидуально. Подстраиваться под формат кинофестиваля тоже нужно уметь.В сфере кино большую роль играют идея, связи и на сколько ты умеешь ладить с людьми.Также хочется снимать свои проекты и отправлять их на кинофестивали. У нас есть стереотип, что если фильм попал туда, то это только артхаусное кино. На самом деле это не так. Хорошие авторские комедийные фильмы тоже попадают на кинофестивали. Просто нужно понимать, на какой именно отправлять.Считаю, что главное — это зритель, а кинофестивали — приятный бонус.Восемь лет назад ушла в кино. В Казахстане тогда снимали один-два фильма в год, поэтому набираться опыта на съемках было почти невозможно. За два года я собрала портфолио и с ним поступила на магистратуру в Лондонскую киношколу, на факультет кинопроизводства.Кроме этого работала на международных проектах в США, Турции, Гватемале и Южной Африке продюсером или вторым режиссером.К слову, проект уже был отобран на крупнейший кинорынок в Азии — Asian Project Market и выиграл престижный приз от ARTE во Франции.Фестивали класса «А» подразумевают мировую премьеру, а значит фильм должен быть новым. Кроме того, большинство фестивалей принимают фильмы, снятые не больше года назад.Этого времени должно хватить, чтобы подготовить все необходимые материалы и отправить на фестиваль.. Для кого-то это 15 минут или 40 минут. Бывают региональные требования, например, фильм должен быть создан строго в Европе или в Азии. Бывают секции для режиссеров-дебютантов, для выпускников киношкол, также бывают жанровые и тематические фестивали.Кроме показов фильмов еще проходят мастер-классы, творческие встречи и выставки.Поэтому самое сложное — это правильно распределить свое время и выжить в безумном фестивальном ритме.К сожалению, сейчас все фестивали перешли в онлайн, лично мне не хватает живого общения.Фестивали иногда делают шаг к следующему проекту чуть легче.С 2011 года активно снимаю игровые и документальные фильмы. Уже отснял больше 14 короткометражных фильмов и один полнометражный фильм.Одним из первых был кинофестиваль «Золотые аплодисменты» в России. Также отметился на Нью-Йоркском, Евразийском кинофестивале, Международном фестивале ВГИК и фестивале «Святая Анна».За полнометражный фильм «На грани», который мы сняли совместно с АО «Казахфильм», получили награду «Лучший сценарий» на фестивале «Листопад» в Минске, а на фестивале «Олимпия» — приз от Гильдии кинокритиков Греции.На специальных сайтах можно оформить бесплатную или платную заявку и отправить фильмы. Некоторые кинофестивали могут даже оплатить расходы проживания, проезда.На каждом фестивале есть свое положение и тематика. Если фильм подходит под эту тему, то вас пригласят.Они обсуждают тенденции, проблемы, что происходит в кинематографе в той или иной стране, поэтому это всегда крутой опыт.Как начинающий режиссер можно заявить о себе, и продюсеры могут заинтересоваться вами. Также на кинофестивалях можно рассказывать идеи и защищать проекты, познакомиться с дистрибьюторами всех стран мира.Но каждый фестиваль хорош по-своему, там главное — люди, которых встречаешь. Если вы создали фильм, который трогает и зрителей, и кинокритиков, то это уже большая награда. А если ваш фильм попадет еще и на кинофестиваль, где его отметят, то это вишенка на торте.