Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»

Режиссер «Обители зла» и «Смертельной гонки» Пол У.С. Андерсон снимет фильм по фантастическому рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях».

Картина расскажет о волшебнице Серой Элис, которая стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом она отправляется в потерянные земли, где ей приходится сражаться с демонами и людьми.

Главные роли в экранизации сыграют Милла Йовович и Дейв Баутиста. Андерсон выступит в проекте и как постановщик, и как сценарист. Продюсерами фильма станут, помимо трех упомянутых кинематографистов, Джереми Болт, Джонатан Майснер и Константин Вернер.

Источник: daily.afisha.ru