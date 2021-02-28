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Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»
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Сегодня в 16:02

Режиссер «Обители зла» снимет фильм по рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях»

Режиссер «Обители зла» и «Смертельной гонки» Пол У.С. Андерсон снимет фильм по фантастическому рассказу Джорджа Мартина «В потерянных землях».

Картина расскажет о волшебнице Серой Элис, которая стремится узнать секрет превращения в оборотня. Вместе со своим проводником Бойсом она отправляется в потерянные земли, где ей приходится сражаться с демонами и людьми.

Главные роли в экранизации сыграют Милла Йовович и Дейв Баутиста. Андерсон выступит в проекте и как постановщик, и как сценарист. Продюсерами фильма станут, помимо трех упомянутых кинематографистов, Джереми Болт, Джонатан Майснер и Константин Вернер.

Источник: daily.afisha.ru

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