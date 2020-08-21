Режиссер о работе с Бастой и Zivert и почему в клипах важен сценарий

Как все началось

О работе с артистами

О клипах, гонорарах и бюджетах

Думать над тем, зайдет клип или нет, актуально или нет — большая ошибка. Нужно просто создавать хорошую качественную работу, несмотря ни на что. Если бы я следовал трендам, то клип для Басты и Zivert был бы абсолютной бесовщиной, когда кто-то пляшет на машине и кидает деньги.



Нет какого-то среднего бюджета на качественный клип, все зависит от сценария. Кто-то может снять лаконично и за минимальные деньги, без света и в натуре. А иногда нужно много декораций и света. Поэтому у каждой истории свой бюджет и он оговаривается в начале, но, когда начинаешь снимать, получается дороже. В итоге гонорары отдаются для того, чтобы получилось так, как хочется в идеале. Например, в этот раз свой гонорар я потратил на декорации, мы меняли окна, делали балкончики, фальшстены и фасады. Бюджет был не такой большой и половина бюджета ушла на аренду студии.

. Я рос и слышал слова, связанные с кино и съемочной площадкой. Он снимал «Джентльменов удачи», «Женитьбу Бальзаминова» и другие знаменитые советские фильмы.Сейчас готовлю еще два. Я снял огромное количество рекламы, также выступал как режиссер для рекламы парфюма и автомобильных роликов. Еще мне удалось поработать на западном рынке: снимал рекламу для Apple, Beats.Бывают артисты, которые не ценят того, что ты делаешь, они думают, что так и должно быть. Я понял, что нужно работать с теми, кому это нужно не меньше, чем мне. Артист должен быть заинтересован в работе и создании клипа.Она мне понравилось тем, что абсолютно не избалованная, у нее огромный потенциал, и она готова не есть, не спать и создавать вместе. Басту я знаю давно, он отличный человек. С Полиной Гагариной тоже давно работаю, а еще во время карантина я снимали клип для Сергея Лазарева.Но сейчас я делаю режиссерские работы на глубокие темы, самое важное — сценарий. Если ты рассказал историю, а зритель это домыслил и увидел, как некую метафору, то это приятнее и эффектнее. Например, как в клипе Басты и Zivert «Не болей» — это история со смыслом и содержанием.