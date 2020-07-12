Режиссер «Невидимой стороны» адаптирует для Netflix новый рассказ Стивена Кинга

По сюжету, девятилетний мальчик Крэйг начинает работать на престарелого миллиардера Хэрригана и дарит ему iPhone. После смерти бизнесмена Крэйг кладет ему в могилу телефон. Одной ночью он решает записать голосовое сообщение — и Хэрриган отвечает ему с того света.
Проект будут курировать продюсеры Джейсон Блум из компании Blumhouse и Райан Мерфи, автор сериалов «Американская истории ужасов», «Голливуд».
«Телефон мистера Хэрригана» станет четвертой адаптацией Кинга для Netflix — после «Игры Джеральда», «В высокой траве» и «1922».
Источник: film.ru
Источник фотографии: kinopoisk.ru