Рецепт врача можно будет получить через мессенджеры

В Казахстане без рецепта врача на бланке поликлиники лекарства в аптеках не выдают. В настоящий момент поликлиники поэтапно открываются для оказания плановой помощи. Параллельно готовят нормативный документ, который позволит получать в онлайн-режиме рецепты, которые выписаны врачом, посредством мессенджеров. Это фотокопия документа рецепта, который пациент сможет показать в аптеке для получения нужных лекарств.