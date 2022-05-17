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Республиканский турнир по триатлону пройдет в Талдыкоргане
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Сегодня в 09:30

Республиканский турнир по триатлону пройдет в Талдыкоргане

21 и 22 мая в Талдыкоргане впервые пройдет исторический турнир по триатлону республиканского уровня. В эти дни в центре Жетысуской области соберутся более 150 профессионалов и спортсменов-любителей.

В первый соревновательный день на линию старта выйдут атлеты категорий Elite, U23, U19 и U17, которые будут бороться за рейтинговые очки второго этапа Открытого Кубка РК по триатлону. После состоится первый Чемпионат РК по паратриатлону среди слабовидящих атлетов, которые будут покорять спринтерскую дистанцию, состоящую из 750 метров плавания, 20 километров велогонки и 5 километров бега.

Во второй день состоится II этап Кубка TEMIRADAM, в котором будут состязаться атлеты категорий Pro и Age Group. Они впервые испытают дистанцию «пирамида», непрерывно преодолевая 2 километра бега, 8 километров велоэтапа, 300 метров плавания, 8 километров велоэтапа и 2 километров бега.

Целями соревнований являются:

— развитие триатлона и популяризация здорового образа жизни в Казахстане

— повышение уровня мастерства и квалификации казахстанских профессиональных атлетов, тренеров и судей

— выявление сильнейших атлетов.

Дата проведения: 21–22 мая 2022 года

Место проведения: город Талдыкорган, городской пляж

Старт соревнований: 09.00 ч.

Церемония награждения: 11.30 ч.

Главный судья соревнований: Михаил Кузнецов.


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#спорт #триатлон #талдыкорган #турнир #республика
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.