​Репутационный менеджмент, антикризисный PR и коллаборации: что ждет участников Marketing & Reputation Day 2025

3 апреля 2025 года в Алматы пройдет масштабная конференция Marketing & Reputation Day 2025, посвященная актуальным вопросам маркетинга и управления репутацией в сети. Организатором события традиционно выступает компания Sidorin Lab.

Участники конференции смогут погрузиться в мир современных маркетинговых стратегий, изучить передовые подходы к управлению онлайн-репутацией, HR-брендингу и PR, а также познакомиться с актуальными диджитал-инструментами.

Основные темы мероприятия:

— Антикризисные коммуникации: как формировать доверие, работать с негативом и использовать антикризисный PR для роста бизнеса

— Эффективный маркетинг : новые подходы к продвижению, digital-инструменты и роль данных в повышении эффективности кампаний

— Репутационный маркетинг в 2025 году: важность мониторинга, управление отзывами и укрепление доверия

— Креативные коллаборации: секреты успешного партнерства с инфлюенсерами, создание запоминающихся PR-кампаний и взаимодействие с брендами.

Конференция станет площадкой для обмена опытом между ведущими экспертами и лидерами индустрии из Казахстана и стран СНГ. Они поделятся последними трендами в продвижении, репутационном менеджменте и дадут практические советы для достижения бизнес-результатов. Среди спикеров конференции:

— Ануарбек Бримжанов, PR-директор Choco Holding;

— Алексей Черник, Директор по маркетингу Red Bull;

— Антон Сербин, директор по маркетингу Tele2 Казахстан/Altel;

— Умарова Мадина, CPO Sxodim Media;

— Тимур Менлибаев, Digital Head of Bank RBK;

— Леонид Нигматуллин, PR-директор CITIX;

— Дарья Свистунова, генеральный директор Sidorin Lab.