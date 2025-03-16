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​Репутационный менеджмент, антикризисный PR и коллаборации: что ждет участников Marketing & Reputation Day 2025
Новости Центральной Азии и мира

11.03.2025

​Репутационный менеджмент, антикризисный PR и коллаборации: что ждет участников Marketing & Reputation Day 2025

3 апреля 2025 года в Алматы пройдет масштабная конференция Marketing & Reputation Day 2025, посвященная актуальным вопросам маркетинга и управления репутацией в сети. Организатором события традиционно выступает компания Sidorin Lab.

Участники конференции смогут погрузиться в мир современных маркетинговых стратегий, изучить передовые подходы к управлению онлайн-репутацией, HR-брендингу и PR, а также познакомиться с актуальными диджитал-инструментами.

Основные темы мероприятия:

Антикризисные коммуникации: как формировать доверие, работать с негативом и использовать антикризисный PR для роста бизнеса

Эффективный маркетинг: новые подходы к продвижению, digital-инструменты и роль данных в повышении эффективности кампаний

Репутационный маркетинг в 2025 году: важность мониторинга, управление отзывами и укрепление доверия

Креативные коллаборации: секреты успешного партнерства с инфлюенсерами, создание запоминающихся PR-кампаний и взаимодействие с брендами.

Конференция станет площадкой для обмена опытом между ведущими экспертами и лидерами индустрии из Казахстана и стран СНГ. Они поделятся последними трендами в продвижении, репутационном менеджменте и дадут практические советы для достижения бизнес-результатов. Среди спикеров конференции:

Ануарбек Бримжанов, PR-директор Choco Holding;

Алексей Черник, Директор по маркетингу Red Bull;

Антон Сербин, директор по маркетингу Tele2 Казахстан/Altel;

Умарова Мадина, CPO Sxodim Media;

Тимур Менлибаев, Digital Head of Bank RBK;

Леонид Нигматуллин, PR-директор CITIX;

Дарья Свистунова, генеральный директор Sidorin Lab.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, предусмотрена онлайн-трансляция. Узнать подробности о программе, ознакомиться с полным списком спикеров и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия по ссылке.

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#алматы #маркетинг #конференция #эксперты #менеджмент
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