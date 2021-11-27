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Renault показал концепт летающего автомобиля Air4
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Сегодня в 11:35

Renault показал концепт летающего автомобиля Air4

Компания Renault раскрыла подробности о проекте Air4: оказалось, что это не простой электрический хэчтбек, а аэромобиль, оснащенный двухлопастными винтами.

Шоукар Air4 сконструировали и собрали во Франции, за это отвечало подразделение TheArsenale. Посвящена новинка культовой модели Renault 4, которая выпускалась 1961 по 1994 год.

У аэромобиля нет колес. Вместо них установлены четыре двухлопастных винта в каждом углу кузова. Кабина расположена в центре рамы, для доступа в нее водителю нужно поднять переднюю часть корпуса, стилизованную под Renault 4.

AIR4 питается от литий-полимерных аккумуляторов емкостью 22 000 мА/ч, вырабатывающих общую мощность 90 000 мА/ч. Максимальная горизонтальная скорость автомобиля 26 м/с. AIR4 способен подниматься на высоту до 700 метров, скорость взлета может достигать 14 м/с, но ограничивается значением в 4 м/с по соображениям безопасности, а скорость посадки составляет 3 м/с.

Источник: rb.ru

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#технологии #renault #летающееавто #аэромобиль
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