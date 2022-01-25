Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
renault-nissan-i-mitsubishi-planiruyut-investirovat-v-proizvodstvo-elektromobiley-23-mlrd
Renault, Nissan и Mitsubishi планируют инвестировать в производство электромобилей $23 млрд
44
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:47

Renault, Nissan и Mitsubishi планируют инвестировать в производство электромобилей $23 млрд

Компании Renault, Nissan и Mitsubishi планирует утроить инвестиции в совместное производство электромобилей. К 2025 году компании намерены сделать компактные электромобили такими же дешевыми, как бензиновые автомобили.

Альянс уже разработал четыре платформы для электромобилей. На основе одной из них разработаны, готовящиеся к выходу модели Ariya от Nissan и Megane от Renault. На основе другой работают электромобили Nissan, ее китайского партнера Dongfeng, а также бренд Renault, Dacia. Две других — это платформы для ситикаров, называемых в Японии «кей-карами», и легких коммерческих автомобилей.

К середине десятилетия компании хотят запустить пятую платформу для компактных электромобилей, разработанную Renault.

Альянс планирует совместно инвестировать в мощности для производства во Франции, Великобритании, Китае и Японии в общей сложности 220 гигаватт-часов аккумуляторной емкости к 2030 году.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #экология #электромобили #renault #nissan
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В сети показали небо над Европой с разницей в год
767
Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»
1000
Третьяковская галерея впервые опубликовала полный фотоархив выставок
750