Renault, Nissan и Mitsubishi планируют инвестировать в производство электромобилей $23 млрд

Компании Renault, Nissan и Mitsubishi планирует утроить инвестиции в совместное производство электромобилей. К 2025 году компании намерены сделать компактные электромобили такими же дешевыми, как бензиновые автомобили.

Альянс уже разработал четыре платформы для электромобилей. На основе одной из них разработаны, готовящиеся к выходу модели Ariya от Nissan и Megane от Renault. На основе другой работают электромобили Nissan, ее китайского партнера Dongfeng, а также бренд Renault, Dacia. Две других — это платформы для ситикаров, называемых в Японии «кей-карами», и легких коммерческих автомобилей.

К середине десятилетия компании хотят запустить пятую платформу для компактных электромобилей, разработанную Renault.

Альянс планирует совместно инвестировать в мощности для производства во Франции, Великобритании, Китае и Японии в общей сложности 220 гигаватт-часов аккумуляторной емкости к 2030 году.

Источник: incrussia.ru