Рекрутеры из Узбекистана о том, как правильно составить резюме, чтобы получить работу мечты​

Каждые две недели мы проводим прямые эфиры в нашем Telegram-канале Creative Asia, где просим опытных рекрутеров разобрать резюме подписчиков. В этом материале собрали самые полезные советы от HR-специалистов из Узбекистана. Подписывайтесь на канал, скоро новая «прожарка» резюме.​





Гузаль Абдураупова, HR директор группы компаний East West, старший партнер бельгийской компании New LInks Global, @moy_dobriy_hr

О себе

Я работаю в сфере HR и рекрутинга с 2010 года. Занимаю позицию HR директора в группе компаний East West. Наша основная деятельность — проектирование гражданских промышленных объектов.

Рекомендации





Если вы отправляете резюме файлом, нужно удостовериться, что оно хорошего качества. Предпочтительный формат — pdf.

Сегодня принято не указывать возраст, пол и национальность. Это делается для того, чтобы не было внепрофессиональной дискриминации.

При указании контактов стоит добавить ссылку на мессенджер: Telegram или WhatsApp. Таким способом связываться с кандидатом удобнее всего.

Опыт работы всегда должен начинаться с последней компании. Далее можно идти по убывающей хронологии. Будет здорово, если вы укажете сайты компаний. Так рекрутер узнает больше о том, где вы работали ранее. Еще один важный момент — нужно показать результаты. Это поможет понять, какую пользу принесла ваша деятельность.

В графе «Образование» всегда отделяйте курсы от основного образования: бакалавриата или магистратуры. Не стоит указывать все сертификаты подряд. Лучше оставить релевантные, которые относятся к позиции. Несмотря на то что рекрутеров больше интересует опыт работы, можно указать интересующие вас предметы. Так специалист может узнать о вас больше.

Советую к резюме прикреплять рекомендательные письма или оставлять контакты людей, у которых HR может получить отзыв о вас.

При составлении резюме придерживайтесь одного формата. Например, когда указываете знание языков, используйте формулировку либо А2, либо Fluent. Не смешивайте оба варианта. Обращайте внимание на детали, делайте их одинаковыми.

Обычно рекрутеры просматривают 50-100 резюме в день. Прочесть все быстро бывает сложно. Чтобы не затеряться в таком потоке, нужно выделяться. Хотя бы за счет того, что ваше резюме составлено грамотно. Не оставляйте много пустого места. Лучше распределить текст на странице. Кандидаты, которые подают на руководящие позиции, обычно имеют объемные резюме. Но разрешатся отправлять не более двух с половиной страниц. А желательно не более двух.

В рубрике «О себе» или «Дополнительная информация» стоит написать, почему вы решили податься именно в эту компанию. Бывает, что человек работал в одной сфере, но решил перейти в новую и горит желанием этим заниматься. Это тоже стоит указывать, потому что рекрутеры обращают внимание на мотивацию. Не уместно рассказывать, сколько у вас детей или где вы живете.

Пишите только правду. Не меняйте названия компаний, не добавляйте себе навыки, которых у вас нет. Любые взаимоотношения стоит начинать правильно, особенно рабочие.

Зухра Коканбаева, город — Ташкент, HR-manager платежной системы OSON, @osonuz





О себе

Я HR-manager в трансграничной платежной системе OSON. Это проект, который входит в группу компаний BRIO Group. Мы делаем акцент на внешний рынок. Подключили больше 10 стран дальнего зарубежья и все страны СНГ, кроме Туркменистана.

Рекомендации

Указать почту в контактах резюме — недостаточно. По моему опыту, из 10 отправленных предложений о работе ответ получают только 3. Поэтому указывайте свой ник в Telegram или номер телефона.

Если вы только учитесь, стоит указать форму обучения: очно, заочно или онлайн. Здорово, если укажете средний балл GPA. Если нет опыта работы, можно указать проекты, в которых принимали участие. Например, если вы будущий разработчик, следует указать ссылки и рассказать, что именно вы делали. А потенциальные дизайнеры могут добавить ссылку на Figma.

В резюме стоит добавлять фотографии. Но они должны быть уместными: в соответствующей профессиональной обстановке и одежде.

Если вы занимались волонтерством или работали неофициально, можете записать это в «Опыт работы». Ведь вам давали задачи, ставили дедлайны. А вы развивали свои навыки.

В графе «Образование» не стоит писать школу, так как это общеобразовательная сфера. А вот университет или лицей указать нужно обязательно, написав факультет и направление.

Когда рекрутеры рассматривают кандидатов с большим опытом работы, визуальная часть не важна. Но если вы молодой специалист, сделайте упор на то, чтобы красиво и грамотно оформить резюме.

Когда вы пишете о навыках, не стоит писать банальности​ вроде коммуникабельности или тайм-менеджмента. Все это можно понять уже в процессе работы. Важнее показать Hard Skills, потому что по ним рекрутер может составить для вас тестовое задание.

Я за то, чтобы человек указывал ожидание по заработной плате. Главное, чтобы это было объективно.