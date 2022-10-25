Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7d3/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/7d31d73828fa75d1e5a4fc94450f2e9c.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
rekomendacii-ot-it-specialistov-kak-vybrat-napravlenie-gde-obuchit-sya-i-gde-nayti-rabotu
Рекомендации от IT-специалистов: как выбрать направление, где обучиться и где найти работу
137
Главная
/
Наши в мире

Сегодня в 13:45

Рекомендации от IT-специалистов: как выбрать направление, где обучиться и где найти работу

Делимся полезными инсайтами и ресурсами от представителей IT-индустрии.

Анастасия, город — Денвер, QA engineer, @anastasiastates

anastasiastates.jpg

Реально ли работать в IT без знания кода и при этом получать айтишную зарплату? Более чем. Я отучилась на тестировщика с нуля всего за два месяца и нашла работу в США.

В IT существуют десятки специальностей, для которых совсем не требуется владеть навыками программирования и уметь кодить. Например:

— тестировщик

— бизнес-аналитик

— IT-рекрутер

— проджект/продакт менеджер

— скрам мастер

— специалист службы поддержки

— дизайнер

— продажи в IT.

На любую из вышеперечисленных специальностей можно переучиться всего за несколько месяцев, начать работать в IT и в корне изменить свою жизнь.

Где самостоятельно обучиться IT-специальностям?

Udemy

Платформа, где можно купить курсы по любой специальности за $12.99. По сути, это как YouTube, только без рекламы.

ЕdX

Здесь есть бесплатные курсы от разных образовательных институтов со всего мира. Например, можно проходить настоящие предметы из Гарварда.

Skillshare

Формат похож на Udemy, но цена идет не за курс, а за подписку в месяц.

Coursera

Здесь, наоборот, похоже на ЕdX. Это университетские курсы, но платные.

Здесь я бы отдельно выделила сертификаты от Google. Их также можно найти на Coursera. Специальности: Digital Marketing & E-commerce, IT Support, Data Analytics, Project Management, UX Design.

Юлия, город — Будва, Frontend Developer, @_mihello

_mihello.jpg

Есть несколько полезных Telegram-чатов для тех, кто ищет работу в IT.

Ниже указаны названия, которые необходимо ввести в строку поиска Telegram:

Javascript_jobs — чат для поиска работы на JavaScript, в котором публикуются вакансии и резюме

Foranalysts, Datasciencejobs, Bigdata_ru — вакансии по темам: Data Science, машинного обучения, нейросети, ИИ, компьютерного зрения, сбора, обработки и анализа данных, Big data

Analyst_job — чат с вакансиями для IT-аналитиков

Mobile_jobs — чат для поиска работы в мобильной разработке Android, iOS

Devops_jobs — чат с вакансиями по направлению DevOps & SRE

Ga_jobs , Forallqa — чаты для поиска работы в тестировании

Forchiefs — вакансии для менеджеров в IT

Projects_job — чат с вакансиями по управлению проектами и рисками, PMBoK, PMP, бюджетированию.

Devjobs — час с вакансиями в геймдеве

Machinelearning_Jobs — чат с работой по ML

Job_python — чат с вакансиями по Python

Ivmjobs — поиск работы на Java

Evacuatejobs — вакансии с релокацией и удаленная работа

jobforjunior — вакансии для начинающих специалистов в IT & Digital.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #работазарубежом #карьера #поискработы
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
7 советов, которые помогут адаптироваться к жизни в Европе и США
2180
Как переехать в Канаду, ОАЭ, Турцию или США: оформление визы и ВНЖ
1930
Татары о переезде в Турцию, культурных мероприятиях и взаимной поддержке
10160
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.