Рекомендации от IT-специалистов: как выбрать направление, где обучиться и где найти работу

Делимся полезными инсайтами и ресурсами от представителей IT-индустрии.







Реально ли работать в IT без знания кода и при этом получать айтишную зарплату? Более чем. Я отучилась на тестировщика с нуля всего за два месяца и нашла работу в США.

В IT существуют десятки специальностей, для которых совсем не требуется владеть навыками программирования и уметь кодить. Например:

— тестировщик

— бизнес-аналитик

— IT-рекрутер

— проджект/продакт менеджер

— скрам мастер

— специалист службы поддержки

— дизайнер

— продажи в IT.

На любую из вышеперечисленных специальностей можно переучиться всего за несколько месяцев, начать работать в IT и в корне изменить свою жизнь.

Где самостоятельно обучиться IT-специальностям?

Платформа, где можно купить курсы по любой специальности за $12.99. По сути, это как YouTube, только без рекламы.

Здесь есть бесплатные курсы от разных образовательных институтов со всего мира. Например, можно проходить настоящие предметы из Гарварда.

Формат похож на Udemy, но цена идет не за курс, а за подписку в месяц.

Здесь, наоборот, похоже на ЕdX. Это университетские курсы, но платные.

Здесь я бы отдельно выделила сертификаты от Google. Их также можно найти на Coursera. Специальности: Digital Marketing & E-commerce, IT Support, Data Analytics, Project Management, UX Design.

Есть несколько полезных Telegram-чатов для тех, кто ищет работу в IT.

Ниже указаны названия, которые необходимо ввести в строку поиска Telegram:

— Javascript_jobs — чат для поиска работы на JavaScript, в котором публикуются вакансии и резюме

— Foranalysts, Datasciencejobs, Bigdata_ru — вакансии по темам: Data Science, машинного обучения, нейросети, ИИ, компьютерного зрения, сбора, обработки и анализа данных, Big data

— Analyst_job — чат с вакансиями для IT-аналитиков

— Mobile_jobs — чат для поиска работы в мобильной разработке Android, iOS

— Devops_jobs — чат с вакансиями по направлению DevOps & SRE

— Ga_jobs , Forallqa — чаты для поиска работы в тестировании

— Forchiefs — вакансии для менеджеров в IT

— Projects_job — чат с вакансиями по управлению проектами и рисками, PMBoK, PMP, бюджетированию.

— Devjobs — час с вакансиями в геймдеве

— Machinelearning_Jobs — чат с работой по ML

— Job_python — чат с вакансиями по Python

— Ivmjobs — поиск работы на Java

— Evacuatejobs — вакансии с релокацией и удаленная работа

— jobforjunior — вакансии для начинающих специалистов в IT & Digital.