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Реклама, которая побеждает на фестивалях: 4 агентства в Центральной Азии с классными кейсами
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Сегодня в 12:00

Реклама, которая побеждает на фестивалях: 4 агентства в Центральной Азии с классными кейсами

Реклама может быть не просто роликом, который хочется быстрее перемотать — она может быть искусством. Собрали список агентств, чьи работы убедят вас в этом.

GForce Grey, @gforcegrey



GForce Grey — рекламное агентство, связанное с сетью маркетинговых организаций из США Grey. Организация открыла офис в Алматы в 2006 году и сегодня входит в группу рекламных кампаний DASM.

Клиенты агентства — крупные международные и локальные бренды, среди которых Kaspi.kz, Beeline, PepsiCo, Red Bull, Lexus, Toyota, Huawei и другие.

За свои работы агентство получило более 220 наград на 12 международных фестивалях маркетинга и рекламы. GForce Grey четыре раза признавалось лучшим в рейтинге креативности и мастерства Центральной Азии и Азербайджана — AdAsia, а в 2021 организация стала первой в категории Digital & SMM.

Компания пять раз признавалась «Агентством года» на региональном Центрально-Азиатском фестивале рекламы Red Jolbors. Среди лучших работ, которые были отмечены наградами: Our Clients — Our Best Ad для Alfa-Bank и Hymn of Boldness для PepsiCo.


360 creative agency, @360creative.agency


Креативное агентство «360» было основано в 2014 году. Компания предоставляет услуги в сферах брендинга и коммуникации. Цель — сделать продукт клиента понятным для потребителя.

Проект компании для производителя минеральной воды Chortoq завоевал бронзовую награду на региональном Центрально-Азиатском фестивале рекламы Red Jolbors в категории FMCG: Food and Drinks. Это лимитированная серия упаковок в честь тридцатилетия независимости Узбекистана, каждая иллюстрация которой отрисована вручную и затем оцифрована.


BBDO CA, @bbdo_ca


В BBDO CA верят, что реклама должна впечатлять и запоминаться. Для этого они создают проекты, которые хочется досматривать до конца.

Недавно представители агентства завоевали серебро в категории C1 PR Practices & Technics на международном фестивале маркетинга и рекламы White Square.


Lokals, @lokals.agency



Независимое креативное агентство, которое не ограничивает себя сегодняшним днем. Они развивают себя, подходы и продукты, чтобы предлагать клиентам эффективные решения.

Компании, которые сотрудничают с агентством, дважды становились «клиентами года» по версии фестиваля Red Jolbors. В 2019 году это был Texnomart с работой Not a Gift, а в 2020 — Asl Baraka с работой Mehnatsevar. Сами Locals на этом фестивале два раза были награждены как «агентство года». А в 2020 организация получила звание «маркетинговое агентство года», по версии фестиваля TAF.

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#маркетинг #победители #центральнаяазия #агентства #фестивальнаяреклама
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