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Red Hot Chili Peppers анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей
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Сегодня в 09:00

Red Hot Chili Peppers анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей

Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers анонсировала мировой тур в 2022 году. Музыканты сделали это оригинальным образом, сняв пародийный новостной выпуск на YouTube.


В ролике ведущие вымышленного канала Khot, которых сыграли вокалист Энтони Кидис и бис-гитарист Фли, поделились особо важными новостями.
После фейковых новостей в студию пришел гитарист Джон Фрушанте. Он объявил, что Red Hot Chili Peppers отправится в тур 22 июня 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru

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