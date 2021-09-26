Red Hot Chili Peppers анонсировали мировой тур в пародийном выпуске новостей





В ролике ведущие вымышленного канала Khot, которых сыграли вокалист Энтони Кидис и бис-гитарист Фли, поделились особо важными новостями.

После фейковых новостей в студию пришел гитарист Джон Фрушанте. Он объявил, что Red Hot Chili Peppers отправится в тур 22 июня 2022 года.





Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers анонсировала мировой тур в 2022 году. Музыканты сделали это оригинальным образом, сняв пародийный новостной выпуск на YouTube.