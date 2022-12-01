Разработчикам из Центральной Азии доступно бесплатное обучение от Google по программе Android Bootcamp

Разработчики из стран Центральной Азии могут принять участие в специальной программе Google Android Bootcamp, которая поможет получить дополнительные навыки в сфере разработки.

Участники Android Bootcamp пройдут несколько лабораторий Google и изучат опыт работы с Android, Jetpack Compose и Material Design.

Для завершения программы нужно пройти четыре модуля, а затем отправить свой общедоступный профиль разработчика Google и получить сертификат.

Участие в программе также будет сопровождаться еженедельными менторскими сессиями, чтобы помочь разработчикам справляться с трудностями.

В Android Bootcamp могут обучаться только разработчики из Казахстана, Афганистана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таджикистана и Туркменистана, а также из русскоязычных стран.

Источник: digitalbusiness.kz