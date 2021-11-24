Разработчик Pokémon GO привлек $300 млн на создание «реальной метавселенной»

Американский разработчик платформы дополненной реальности Niantic, создателя Pokémon GO, привлек $300 миллионов от Coatue. Стартап из Сан-Франциско, который вышел из Google, направит инвестиции на создание того, что он называет «реальной метавселенной».

Niantic хочет разработать технологию, которая приближает людей к внешнему миру. Финансирование позволит расширить комплект разработчика дополненной реальности, который уже используется такими компаниями, как Coachella, Universal Pictures, SoftBank и Warner Music Group.

Вместо гарнитуры VR, которая еще недоступна для большинства пользователей, проекты AR в основном используют смартфоны, чтобы побудить людей исследовать пространство вокруг.

Источник: incrussia.ru