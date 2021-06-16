Разработчик Pokémon Go делает игру о трансформерах

Компания Niantic, которая сделала игру Pokémon Go, разрабатывает новую игру с элементами дополненной реальности и привязкой к локациям. Игра будет называться Transformers: Heavy Metal.

Niantic анонсировали новую игру. С милых тварей разработчики перешли к роботам. Название игры — Transformers: Heavy Metal. Она так же, как и Pokémon Go будет локационной с элементами дополненной реальности.

В новой Transformers: Heavy Metal игрокам предстоит присоединиться к Guardian Network — это группа людей, которые объединились с автоботами в войне против десептиконов. Игроки будут открывать скрытые регионы Земли для добычи ресурсов, а также сражаться в пошаговых битвах с десептиконами в одиночку или с друзьями.

Ожидается, что в этом году игра будет запущена во всем мире, а в ближайшее время будет «мягкий» запуск лишь в нескольких странах. В процессе создания игры Niantic сотрудничает со студией Very Very Spaceship из Сиэтла, которая будет руководить разработкой.

Компания Niantic, более всего известная своим успехом с игрой о покемонах, в 2019 году выпускала и другую игру, действия которой разворачивались в мире Гарри Поттера — Harry Potter: Wizards Unite.

Источник: incrussia.ru