Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
razrabotchik-pok-mon-go-delaet-igru-o-transformerah
Разработчик Pokémon Go делает игру о трансформерах
42
/
/

Сегодня в 11:53

Разработчик Pokémon Go делает игру о трансформерах

Компания Niantic, которая сделала игру Pokémon Go, разрабатывает новую игру с элементами дополненной реальности и привязкой к локациям. Игра будет называться Transformers: Heavy Metal.

Niantic анонсировали новую игру. С милых тварей разработчики перешли к роботам. Название игры — Transformers: Heavy Metal. Она так же, как и Pokémon Go будет локационной с элементами дополненной реальности.

В новой Transformers: Heavy Metal игрокам предстоит присоединиться к Guardian Network — это группа людей, которые объединились с автоботами в войне против десептиконов. Игроки будут открывать скрытые регионы Земли для добычи ресурсов, а также сражаться в пошаговых битвах с десептиконами в одиночку или с друзьями.

Ожидается, что в этом году игра будет запущена во всем мире, а в ближайшее время будет «мягкий» запуск лишь в нескольких странах. В процессе создания игры Niantic сотрудничает со студией Very Very Spaceship из Сиэтла, которая будет руководить разработкой.

Компания Niantic, более всего известная своим успехом с игрой о покемонах, в 2019 году выпускала и другую игру, действия которой разворачивались в мире Гарри Поттера — Harry Potter: Wizards Unite.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#гаджеты #новинки #игры
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Музбалак» стал лучшим анимационным фильмом на кинофестивалях в Швеции и Индии
666
Фильм Пона Джун Хо «Паразиты» может стать мини-сериалом
971
Операторы связи предоставляют бесплатный трафик на мессенджеры при нулевом балансе
492