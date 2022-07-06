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Разработчик мобильных игр Playrix открыл офис в Казахстане
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Сегодня в 10:36

Разработчик мобильных игр Playrix открыл офис в Казахстане

Компания предлагает ряд вакансий в двух крупных городах Казахстана — Астане и Алматы, среди которых директор по развитию, руководитель группы программирования, руководитель группы контроля качества, аналитик, старший разработчик, директор по маркетингу и PR и другие. Кроме технических сотрудников, компания также в поиске главного бухгалтера.

Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр. Компанию основали в 2004 году братья Игорь и Дмитрий Бухманы. С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине.

Источник: bluescreen.kz

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