Разработчик мобильных игр Playrix открыл офис в Казахстане

Компания предлагает ряд вакансий в двух крупных городах Казахстана — Астане и Алматы, среди которых директор по развитию, руководитель группы программирования, руководитель группы контроля качества, аналитик, старший разработчик, директор по маркетингу и PR и другие. Кроме технических сотрудников, компания также в поиске главного бухгалтера.

Playrix — разработчик мобильных free-to-play игр. Компанию основали в 2004 году братья Игорь и Дмитрий Бухманы. С 2013 года штаб-квартира Playrix находится в Дублине.

Источник: bluescreen.kz