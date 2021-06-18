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Разработчик игры PUBG собирается провести рекордное для Южной Кореи IPO
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Сегодня в 10:52

Разработчик игры PUBG собирается провести рекордное для Южной Кореи IPO

Разработчик популярного онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds, южнокорейская Krafton, заявила о планах провести IPO и привлечь $5 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на документ, полученный от самой компании. В случае успеха, это размещение станет рекордным для Южной Кореи.

Листинг состоится 22 июля, цену размещения планируют объявить 9 августа. Если IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона, то капитализация Krafton составит $25 млрд.

При этом значительная часть акций — 13,2%, останется у крупнейшего инвестора Krafton — китайской инвесткомпании Tencent.

В ходе IPO разработчик планирует продать 10 млн акций по цене от 458 тысяч вон ($410) до 557 000 вон ($498) за штуку.

В случае успеха, размещение Krafton станет рекордным после проведенного в 2010 году IPO компанией Samsung Life Insurance, в ходе которого она привлекла $4,4 млрд.

Источник: rb.ru

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