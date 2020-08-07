Разработан виртуальный тур с панорамными видами Вознесенского собора в Алматы

В деталях рассмотреть убранство, фасад, а также взглянуть на сам Вознесенский собор с высоты птичьего полета можно будет в виртуальном туре, который в ближайшие дни опубликуют на сайтах митрополии.



В Митрополичьем округе русской православной церкви в Казахстане сообщили о завершении работы над виртуальным туром по Вознесенскому кафедральному собору Алматы. С помощью этого тура все желающие смогут увидеть знаменитый памятник архитектуры в обновленном после масштабной реконструкции виде.



Тур собран из 22 сферических панорам, с помощь которых можно будет в деталях познакомиться с неповторимым обликом храма, внутренним убранством и росписями, созданными известными мастерами-изографами из старинного русского города Палех.



Виртуальное путешествие позволит побывать на колокольне и взглянуть на Вознесенский собор и Алма-Ату с высоты птичьего полета.

