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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Разработан виртуальный тур с панорамными видами Вознесенского собора в Алматы
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Сегодня в 10:50

Разработан виртуальный тур с панорамными видами Вознесенского собора в Алматы

В деталях рассмотреть убранство, фасад, а также взглянуть на сам Вознесенский собор с высоты птичьего полета можно будет в виртуальном туре, который в ближайшие дни опубликуют на сайтах митрополии.

В Митрополичьем округе русской православной церкви в Казахстане сообщили о завершении работы над виртуальным туром по Вознесенскому кафедральному собору Алматы. С помощью этого тура все желающие смогут увидеть знаменитый памятник архитектуры в обновленном после масштабной реконструкции виде.

Тур собран из 22 сферических панорам, с помощь которых можно будет в деталях познакомиться с неповторимым обликом храма, внутренним убранством и росписями, созданными известными мастерами-изографами из старинного русского города Палех.

Виртуальное путешествие позволит побывать на колокольне и взглянуть на Вознесенский собор и Алма-Ату с высоты птичьего полета.

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#алматы #панорамныйвид #тур #вознесенскийсобор
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