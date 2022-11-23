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Райан Рейнолдс написал сценарий рождественского «Дэдпула»
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Сегодня в 10:23

Райан Рейнолдс написал сценарий рождественского «Дэдпула»

Голливудский актер Райан Рейнолдс, известный по фильмам «Предложение» и «Зеленый Фонарь», написал сценарий новой картины — на этот раз рождественской — о Дэдпуле.

Рейнолдс признался, что текст «потерялся в суматохе», которая произошла при слиянии кинокомпаний Disney и 21st Century Fox в 2019 году.

Актер пояснил, что сценарий рождественского «Дэдпула» он разработал четыре года назад вместе с Реттом Ризом и Полом Верником — сценаристами франшизы. Однако в производство он так и не вышел.

Тем не менее Рейнолдс не оставил надежд увидеть праздничный фильм с Дэдпулом в главной роли. «Может быть, однажды нам удастся снять этот фильм. Это не мюзикл, но это полноценный рождественский фильм», — сказал он.

В данный момент же Рейнолдс работает над третьей частью «Дэдпула», в которой Хью Джекман вновь появится в роли Росомахи. Ожидается, что картина выйдет на экраны в 2024 году.

Источник: daily.afisha.ru

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