Равшан Курбанов об управлении FIFTYFIVE GROUP и развитии венчурных инвестиций в Таджикистане

О себе
Я таджик, который хочет внести вклад в развитие своей страны. Еще я генеральный директор инвестиционно-управляющей компании FIFTYFIVE GROUP. Основатель проекта Tajikistan Venture Capital.
Поиск себя — это постоянный процесс. Недавно на одной из программ обучения я узнал следующую формулу поиска своего призвания: определить свои уникальные черты и с их помощью служить обществу. Мои уникальные черты: трудолюбие, предпринимательское и стратегическое мышление. Поэтому я применяю их во благо семьи, команд и страны.
Я гибкий менеджер с военной дисциплиной — пришел в бизнес из правоохранительных органов. Уделяю большое внимание воспитанию и развитию кадров.
Еще одно важное качество — превентивность. Выстраиваю жизнь и работу так, чтобы решать проблемы еще до их возникновения. При этом я гиперактивный. Не жду благоприятных условий, а создаю их.
Для меня главные ценности — справедливость, добродушность, открытость, транспарентность, прагматичность
Мне нравится развиваться, проходить обучение, читать книги. Изучаю современные тенденции, проблемы. Часто перечитываю классическую литературу. Интенсивно исследую новое для себя направление — венчурные инвестиции. Мне приносит удовольствие решение сложных аналитических задач. Еще я пишу небольшие эссе, рассказы.
Ценности должны быть постоянными, потому что они формируют фундамент личности. Для меня главные ценности — справедливость, добродушность, открытость, транспарентность, прагматичность.
Я счастливый человек. Самое большое заблуждение в жизни — думать, что хорошо там, где нас нет. Важно всегда быть благодарным за то, что имеем.
О жизненных принципах
В жизни важно быть гибким. Но я придерживаюсь двух основных принципов: необходимо делиться и общаться.
Делиться нужно всем: знаниями, опытом, ресурсами. Человек не должен уходить, унося с собой накопленные знания, которые никому не передал. А коммуникации — это решение 50% всех трудностей в жизни. Грамотное общение развивает, дает энергию, помогает решать конфликты.
Мне близка идея, что если проблему можно решить за деньги, то это не проблема. Сложные ситуации всегда возникали и будут возникать. Поэтому я отношусь к трудностям прагматично. Трезво оцениваю свои силы и ресурсы. Если их достаточно, чтобы справиться с ситуацией, то предпринимаю необходимые шаги. Если нет — принимаю новые реалии.
Важно в любой трудности определить причинно-следственные связи. Тогда вы сможете найти причины проблемы и избежать ее повторения в будущем.
О людях
Главные наставники в моей жизни — отец и мать. Их скромность, дальновидность, продуманность стали для меня хорошими уроками.
Люблю и ценю свою семью. У меня прекрасная жена, дочь и трое сыновей.
Люди в моем окружении проактивные, поддерживают развитие, не видят преград для роста и масштабирования
Я работаю в удивительной компании, где трудятся крутые, энергичные и открытые люди, профессионалы своего дела. Благодарен судьбе, что попал в эту команду. Люди в моем окружении проактивные, поддерживают развитие, не видят преград для роста и масштабирования.
У меня есть два требования, которые я применяю по отношению к окружающим. Во-первых, всегда находиться в кругу более трудолюбивых людей. Во-вторых, находиться в кругу более умных людей. Если это не так, пора заводить новые знакомства.
О деятельности
У меня с детства была развита предпринимательская жилка. В пятом классе я купил игровую приставку, вытащил из дома старый телевизор, почистил подвал во дворе и зарабатывал деньги. Вернул все инвестиции за один день.
После обучения я стал государственным служащим, но предприниматель во мне все-таки одержал победу, и я ушел в бизнес. Это была сложная трансформация, в которой мне помогли прагматичность и готовность ко всем вариантам развития событий.
В FIFTYFIVE GROUP я пришел консультантом. Спустя время учредители предложили мне занять позицию топ-менеджера в компании. Наша миссия — создавать и управлять бизнесом в целях развития экономики и бизнеса, инвестируя в лучшие интеллектуальные ресурсы.
Мы руководим большой группой брендов и инвестируем средства в бизнес в следующих сферах: спорт и здоровье, одежда, туризм и авиация, финансы и страхование, HoReCa. Любой наш продукт имеет инновационный элемент. Например, у нас нет бумажной работы, все отчеты формируются онлайн. Также мы внедряем сложные системы мониторинга и планирования. Это основной залог успеха.
Я один из основоположников направления венчурных инвестиций в Таджикистане. В нашей стране уже сформировалась критическая масса стартаперов, которые потенциально могут выстрелить. Поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы интенсивно развивать доступ к финансированию бизнеса.
Рассказываем о том, кто такие венчурные инвесторы. Запустили первую Школу венчурных инвесторов в Таджикистане с помощью партнеров из Казахстана MOST Ventures. Работаем над тем, чтобы наладить нетворкинг среди стартаперов и инвесторов. В планах изменить законодательство, чтобы инвестиции имели доступный и легальный статус. Хотели бы создать первый Венчурный фонд в стране.
Также я кандидат наук, занимаюсь преподавательской деятельностью. Мне нравится делиться опытом, выступать, проводить тренинги. Это дает не только возможность давать знания, но и постоянно развиваться самому.
У личности должно быть несколько целей. Дело моей жизни на данный момент — развитие венчурных инвестиций в Таджикистане. Если у нас все получится, это будет большая помощь стартап-сообществу страны. Среди глобальных целей — оставить вклад в трех сферах: образование, медицина и экология.