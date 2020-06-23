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rassekrechen-skladnoy-iphone
Рассекречен складной iPhone
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Вчера в 09:37

Рассекречен складной iPhone

Apple выпустит первый складной iPhone. Эту информацию рассекретил в своем Twitter инсайдер Джон Проссер.

Проссер заявил, что дизайн будущего складного смартфона американского бренда отличается от дизайна подобных устройств других компаний: «Складной iPhone на самом деле не складной». Блогер рассказал, что прототип гаджета состоит из двух панелей с экранами, соединенных шарниром. При этом Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X и прочие складные смартфоны на рынке имеют цельный дисплей, который можно сгибать в несколько сторон.

Также автор отметил, что прототип iPhone не имеет выреза под Face ID, как в актуальных аппаратах бренда. Вместо этого на верхней части экрана находится небольшой выступ, в который встроен биометрический сенсор. Концептуальный девайс получил закругленную раму из нержавеющей стали.

Позже Проссер дополнил свой отчет, отметив, что «не похоже, что Apple просто соединила вместе два смартфона». Блогер заявил, что, несмотря на соединяющий панели устройства шарнир в раскрытом состоянии, девайс выглядит довольно цельным.

Источник: toppress.kz

Источник фотографии: ixbt.com

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#смартфон #iphone #apple
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