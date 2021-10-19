Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rami-malek-snyalsya-v-muzykal-noy-parodii-na-igru-v-kal-mara
Рами Малек снялся в музыкальной пародии на «Игру в кальмара»
47
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:59

Рами Малек снялся в музыкальной пародии на «Игру в кальмара»

Актер Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» для Saturday Night Live. В ней он поет совместно с участником шоу и комиком Питом Дэвидсоном.

Действие ролика происходит в декорациях сериала, где артисты участвуют в смертельных соревнованиях.

Пародийная кантри-песня была написана на бит и мотив трека Branchez & Big Wet Turn Up on the Weekend 2017 года. К слову, Big Wet тоже появился в ролике для SNL, где участвовал в испытании «Сахарные соты» — и проиграл.

В видео также можно услышать мелодию из сериальной игры «Тише едешь — дальше будешь».

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыка #saturdaynightlive #игравкальмара #пародия #рамималек
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
﻿﻿В школах Казахстана будут использоваться только электронные журналы
1862
В Киеве создали 3D-тур по Софийскому собору
1100
Мастер-класс по робототехнике пройдет в MEGA Silk Way
1099