Рами Малек снялся в музыкальной пародии на «Игру в кальмара»

Актер Рами Малек снялся в музыкальной пародии на популярный сериал Netflix «Игра в кальмара» для Saturday Night Live. В ней он поет совместно с участником шоу и комиком Питом Дэвидсоном.

Действие ролика происходит в декорациях сериала, где артисты участвуют в смертельных соревнованиях.

Пародийная кантри-песня была написана на бит и мотив трека Branchez & Big Wet Turn Up on the Weekend 2017 года. К слову, Big Wet тоже появился в ролике для SNL, где участвовал в испытании «Сахарные соты» — и проиграл.

В видео также можно услышать мелодию из сериальной игры «Тише едешь — дальше будешь».

