Ralph Lauren запустил подписку на одежду

Модный дом Ralph Lauren создал сервис подписки на одежду The Lauren Look. Аренда нарядов будет стоить 125 $ в месяц. За эти деньги можно будет получить до четырех вещей из новой коллекции за раз. В подписку также включена стоимость химчистки, доставки и возврата.

Вернув первый набор вещей, клиент сможет получить новые наряды, количество таких замен за месяц не ограничено. Понравившуюся одежду можно будет купить по специальной цене для участников программы.

Ассортимент The Lauren Look включает 600 предметов одежды, среди которых платья, брюки, пальто и топы.

Источник: adindex.ru