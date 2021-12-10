Ракета SpaceX стартовала на орбиту с лабораторией NASA

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer — IXPE NASA для изучения устройства Вселенной.

Запуск был осуществлен в 12:00 по времени Нур-Султана со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

Спутник IXPE предоставит астрономам новый инструмент для исследования тайн Вселенной. IXPE оснащен тремя одинаковыми телескопами, которые смогут изучать поляризацию рентгеновского излучения от космических источников, таких как черные дыры и нейтронные звезды. Благодаря наблюдениям IXPE астрономы смогут изучить структуру и механизмы, которые приводят в движение эти типы загадочных космических объектов.

Источник: tengrinews.kz