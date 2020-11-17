Ракета Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon от SpaceX стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 с американским пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon от SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Корабль должен доставить четверых астронавтов к Международной космической станции (МКС).

Запуск прошел успешно, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Корабль вышел на околоземную орбиту и движется со скоростью около 27 тыс. км в час.

На борту корабля четыре астронавта — американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и японец Соичи Ногучи. Они пробудут на МКС полгода.

Источник: incrussia.ru