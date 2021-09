Radiohead выпустили новый клип If You Say the Word

Британские рокеры Radiohead выпустили клип на песню If You Say the Word. Это ранее не изданный трек, который войдет в новый бокс-сет Kid A Mnesia.

Ролик снял Каспер Хэггстрем, который получил в 2018 году премию UK Music Video Awards за клип для Келли ли Оуэнс.

Первоначально If You Say the Word был записан еще в начале 2000-х, но до слушателей дошел лишь пару недель назад. В тройной бокс-сет Kid A Mnesia, помимо пластинки с ранее не опубликованными треками, войдут переиздания альбомов Kid A и Amnesiac. Его выход намечен на 5 ноября.

