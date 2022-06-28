Работа в IT-сфере. Как найти себя в программировании и подготовиться к интервью в FAANG-компании

Познакомились с молодыми девушками, которые тесно связаны с IT-сферой. Они рассказали о том, как прийти в tech из другой сферы и подготовиться к отбору в топовые компании.





О себе

В Штатах я живу с 2011 года. Сооснователь @devxschool. Строю и развиваю IT Вoot Сamp с мужем и Dream Team.

Обожаю путешествовать. Постоянно прохожу курсы, учусь чему-то новому.

Как начать путь в IT

Первым делом стоит определиться с направлением. Направлений и языков программирования много. Советую сделать Research, посмотреть видео на Youtube про профессии. Понять, что изучают люди, что для этого нужно, где, какие зарплаты и много ли открытых вакансий по этой профессии.

Далее определиться со способом учебы. Есть три варианта: пойти в университет, обучиться самому или пойти на курсы или Вootcamp, как @devxschool. Нужно выбрать то, что подходит вам. Читайте отзывы, проходите пробные уроки, следите за страницами школ и курсов.

Не сомневайтесь, не слушайте никого, будьте упертыми

Чтобы накачать мышцы, нужно тренироваться каждый день. Тоже самое в программировании. Вы не научитесь, пока не будете программировать. Главное — не сдаваться. Будет сложно, вы будете ошибаться, задачки не будут решаться. Но все решаемо и возможно. С практикой приходит навык, раскачивается мозг.

Также постарайтесь найти себе ментора, окружение. Уверена, у каждого есть знакомые программисты. А если нет — найдите. Используйте социальные сети, ходите на встречи, вступите в клубы. Instagram и LinkedIn — отличные площадки для нетворкинга. Найдите тех, у кого уже есть нужный вам результат, и постарайтесь с ними подружиться, построить отношения, ну или просто спросить совета. Возможно, потом ваша новая знакомая может стать ментором или порекомендовать вас в компанию.

Самое важное — верить в себя! Не сомневайтесь, не слушайте никого, будьте упертыми. Для того чтобы обучиться и стать программистом, не нужен особенный склад ума или талант. Упорный труд и вера помогут достичь цели.

О себе

Я программист. Окончила АУЦА, полгода училась по программе обмена UGRAD в США, три года работала iOS разработчиком. Еще я сооснователь клуба программирования @neobis.kg и курсов @neolabs_kg.

Помимо разработки, занималась управлением проектами, проектированием, координированием, ментором. Неосознанно пришла к предпринимательству и окончила магистратуру в АУЦА по управлению бизнесом.

Как подготовиться к отбору в компании FAANG

Я поставила себе цель: получить оффер от FAANG компаний и переехать с семьей за рубеж, в 2022 году.

Чтобы попасть в FAANG компанию, необходимо пройти несколько этапов: телефонное интервью с рекрутером, одно-два технических интервью, интервью по дизайну систем и поведенческое интервью.

Моя подготовка выглядит так: каждый день уделяю два-три часа на решение задач по программированию на платформе Leetcode.com, параллельно изучая структуры данных и алгоритмы. Важно выработать систему и заниматься в определенное время. У меня этот период, например, с 21:30 до 00:30.

Решение задач я закрепляю прохождением пробных интервью один раз в неделю. Outtalent дает классную возможность проходить пробные технические интервью с другими участниками, менторами и с текущими FAANG разработчиками. После интервью мне дают обратную связь. Есть определенные техники и подсказки, как лучше пройти собеседование.

Для поведенческого интервью я заранее отвечаю и прописываю ответы на вопросы, которые чаще всего задают кандидатам. Это довольно просто. Необходимо вслух повторять ответы и практиковаться, чтобы оставить хорошее впечатление. Для интервью по дизайну систем я смотрю видео, читаю книгу Grokking the System Design Interview и System Design Primer.

Важно правильно составить резюме и заполнить профиль на LinkedIn

Помимо подготовки, важно правильно составить резюме и заполнить профиль на LinkedIn. На сайте docs.outtalent.com есть раздел по составлению резюме, думаю, это поможет вам.