Работа в IT: как войти в сферу технологий из другой отрасли — советы от специалистов и рекрутера

Пообщались с молодыми специалистами, которые развиваются в IT-направлении и узнали, как они нашли себя в сфере технологий и что могут посоветовать начинающим разработчикам.





Шаг 1. Почему стоит выбрать IT

Наргиза Рысбек, город — Чикаго, Frontend Developer, блогер @nargiza_rysbek

О себе

Я историк по профессии. После бакалавра отучилась на Frontend Developer и полтора года работала в этой сфере. Теперь учусь в магистратуре по специальности Computer Science в США, в свободное время самостоятельно изучаю DevOps.

О преимуществах работы в IT

1. Удаленная работа.

Особенно это важно для женщин, которым бывает трудно строить карьеру из-за необходимости балансировать между семьей и работой.

2. Высокая заработная плата.

Всего лишь за шесть месяцев можно отучиться и изменить свою жизнь на 180 градусов. В Бишкеке зарплата младших сотрудников начинается с 300-500$, в России с 800$, в США с 5000$ в месяц. Но самое классное, вы будете развиваться и набираться опыта, а ваша заработная плата тоже будет расти.

3. Рост.

Если у вас есть знания, соответствующий опыт и желание работать — никто не будет смотреть на гендер. В IT-сфере всегда есть куда расти: в знаниях и карьере. Всегда есть компании и должности, к которым можно стремиться.

4. Свобода выбора.

Если вы считаете, что вы не технарь и вам не место в этой сфере, то вы ошибаетесь. Потому что IT — это целый океан, где можно найти что-то свое. Например, есть такие не технические позиции как Product Manager, HR, marketing, дизайн, продажи.

5. Возможность путешествовать или переехать в другую страну.

Я знаю много классных людей, которые раньше были юристами, бухгалтерами, экономистами, таксистами и поменяли свою профессию.

Шаг 2. Как освоить новую профессию самостоятельно

Раушан, город — Бишкек, iOS Developer, блогер, @raushine_

О себе

После девятого класса я училась в колледже на факультете IT, но после работала учителем английского.

Благодаря колледжу у меня были знания в этой сфере, но до реальной работы я дошла именно через интернет ресурсы. Просто погуглила «iOS разработка с нуля»: прочитала отзывы, посмотрела видео реальных людей и нашла для себя идеальный курс.

Как самостоятельно изучить программирование

Я знаю немало программистов, которые обошлись без курсов и платного обучения. Занимаясь самостоятельно, они освоили IT-профессию с нуля. Поэтому думаю эти шаги помогут многим, кто давно сомневался.

1. Четкость.

Самое главное в начале вашего пути — определиться с целью и датами. Ответьте на следующие вопросы: «Зачем я изучаю программирование?», «Через сколько месяцев после начала обучения я планирую начать работать?». В идеале записать ответы и поделиться с кем-то, чтобы быть дисциплинированным в обучении.

2. Выбрать направление.

Посмотрите на сайтах с вакансиями, какие специалисты массово востребованы, какой уровень зарплат и требования к соискателям.

3. Начните изучать язык программирования.

Если вы уже определились с направлением, можете сразу подобрать подходящий язык: например, если это мобильная разработка — для iPhone пишут на Swift, а для Android на Java, также есть Flutter. Найдите один вызывающий доверие ресурс. Это может быть книга, сайт или например, бесплатный курс от Coursera.

4. Практикуйтесь.

Обычно все обучающие программы содержат практику. Все, что написано в книге, на сайте или на курсе в обязательном порядке переписывайте и пробуйте у себя, даже если это кажется понятным, и вы думаете, что можно переходить к следующей теме. Без практики ничего не закрепится.

Если вы не практикуетесь и не сталкиваетесь с ошибками, то вы не учитесь.

5. Работа.

Любой ценой постарайтесь попасть в IT-компанию стажером. Хотя бы за символическую зарплату. Это лучший способ научиться выполнять реальные задачи под руководством опытных коллег.

Важно:

— умение находить нужную информацию в интернете

— тратить не менее двух часов на занятия ежедневно

— главное правило: если что-то не ясно — спросите у Google.

Шаг 3. Как найти первую работу





Енлик Тугелбай, эксперт в области HR, рекрутер, LinkedIn

6 советов, которые помогут вам начать карьеру в IT.

1. Не стесняйтесь писать HR-менеджерам, что хотите на junior-позицию или на стажировку.

Попросите своих знакомых замолвить за вас словечко техническому директору, тимлиду или HR.

2. В начале зарплата не важна.

Важна команда: кто будет работать с вами, какого они уровня, какой у них опыт и многое другое. Вы будете учиться у этих людей. Получите хотя бы начальный опыт, потом поймете, сколько просить.

3. Наверстывайте свои теоретические знания, изучайте и углубляйтесь.

На собеседовании покажите себя как потенциального специалиста. Задавайте вопросы.

4. Попробуйте силы в стартапе.

В больших компаниях не всегда есть возможность стать стажером. Часто нужно иметь опыт работы. Технарям можно устроиться в стартап. Но новичку важно работать из офиса.

5. Будьте в курсе всех IT-тусовок в городе.

Особенно если они связаны с вашей специальностью. Ходите, общайтесь и говорите, что ищете работу. Там часто бывают и HR-менеджеры.

6. Резюме.

Даже если у вас совсем нет опыта работы, всегда используйте сопроводительное письмо. В нем пропишите какие курсы прошли, что умеете и знаете. Это будет большим преимуществом.