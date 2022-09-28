Работа с командой и визионерство: СЕО Mancho Devs о том, как создать успешный IT-продукт

Поговорили с CEO продуктовой IT-компании из Бишкека Аргеном Дармановым об особенностях работы над IT-продуктами и не только.





Арген Дарманов, 24 года, город — Бишкек, CEO IT компании Mancho Devs, со-основатель киберспортивного сообщества Кыргызстана ESC KG, linkedin





О себе

Я специализируюсь на менеджменте и управлении. Ранее работал в разных проектах, в том числе социальных. В IT-сфере уже четвертый год. Из них два года занимался управлением в сфере образования и больше года — управлением в разработке, дизайном и созданием продуктов в Кыргызстане.

О Mancho Devs и «Эскейп»

Я CEO компании Mancho Devs. У нас много проектов. Работаем в медицинской сфере — сотрудничаем с клиниками по улучшению взаимодействия с пациентами. Большая часть процессов в этой сфере происходит офлайн. Мы помогаем оптимизировать их, переводя в цифровой формат. Также упрощаем доступ к учебе для фармпроизводителей и фармацевтов.

У нас большие планы в финансовом направлении. Мы создаем мобильный кошелек. Развиваем терминальный бизнес. По всей стране установлено около 1500 наших терминалов, которые помогают людям с повседневными платежами.

Есть несколько проектов в сфере коммерции и логистики. Задач много, поэтому количество людей, которые их выполняет, растет. Сегодня в компании работает около 100 человек.

Также я сооснователь киберспортивной организации «Эскейп». В ней работает около 15 человек. Мы проводим мероприятия, фестивали, киберспортивные лиги, турниры. Организовываем совместные просмотры крупных ивентов. Рассказываем о киберспорте в наших медиа. Ведем отдельные проекты и соревнования с игровыми клубами.

В киберспорт я пришел благодаря однокласснику и профессиональному игроку в Dota 2 Бакыту W_Zayac Эмилжанову. В 2020 году он предложил мне создать комьюнити для тех, кто хочет общаться, делиться новостями и знаниями. Так мы организовали первую встречу некоммерческого сообщества для развития киберспорта.

О предпринимательстве в IT

Компании в IT бывают разные. Не только по направлению, но и по формату ведения бизнеса: аутсорс с проектами на заказ, небольшие студии, индивидуальные фрилансеры. Мы занимаемся продуктами: создаем ценность или решение определенной проблемы, упаковываем его и продаем.

IT-предприниматель должен понимать, какую проблему он хочет решить

Особенность IT-сферы — неопределенность. Планы постоянно меняются, потому что на все изменения в мире нужно быстро реагировать, принимать их и двигаться в рамках поставленной цели. Часто во время тестов мы понимаем, что делаем что-то неправильно, кардинально все меняем и идем в другую сторону. В итоге занимаемся тем, что ранее даже не планировали.

Еще одна особенность — масштабирование. Когда создаешь продукт, который будет использоваться не только в Кыргызстане и Центральной Азии, нужно понимать, как выстраиваются высоконагруженные системы, которые позволяют быстро и легко расширяться.

Отдельный аспект — дизайн. Важно не просто «пилить продукт», решая функциональную проблему. Нужно делать это красиво, удобно и стильно, чтобы люди хотели им пользоваться.

Каким должен быть IT-предприниматель

IT-предприниматель должен понимать, какую проблему он хочет решить. Эмпатия клиенту позволяет создать продукт, который действительно решает трудности пользователя.

Руководителю необходимо умение собирать нужную команду, работать с ней, выстраивать процессы, менторить и направлять людей, расставлять приоритеты, определять нужное и отсекать ненужное.

Важна работа с рисками: финансовыми, временными, ресурсными. Большое значение имеет умение принимать решения в отношении людей, направлений, приоритетов. Это приходится делать каждый день.





Меня вдохновляет визионерство. У IT-предпринимателя должно быть понимание будущего, к которому он хочет прийти. Нужно понимать, как будет выглядеть продукт или технология через пять – десять лет. Как она изменит мир к лучшему. Это видение необходимо донести до команды, аудитории, общества, государственных органов.

CEO занимается всем, что нужно для достижения цели компании. Если есть задача, нужно ее решить любым способом: попросить кого-то, сделать самостоятельно, нанять специалиста или отсечь. В Mancho Devs не говорят: «Не моя ответственность» или «Не моя задача». Люди достигают целей вместе.

О трендах

Тренды в продуктовой сфере Кыргызстана отличаются от мировых. Из глобального могу отметить цифровизацию, хоть она и двигается медленно. Верю, что подобные процессы делают мир лучше. Поэтому мы занимаемся цифровизацией в медицине. К примеру, история болезни, записанная врачом на бумаге, может легко потеряться в отличие от цифровой копии.

Другой тренд — дизайн. Раньше создавались сайты и приложения, главная цель которых — выполнять функциональные задачи. Теперь это нужно делать еще и красиво. Поэтому для дизайнеров всех направлений много работы. При этом нам есть куда расти. Многие проекты и сегодня выглядят не лучшим образом.

Советы начинающим

Начинающим могу посоветовать одно — работать. Нужно управлять своим фокусом, приоритетами, энергией и продуктивностью. Необходимо понимать себя, планировать ежедневные задачи. Результат зависит только от того, насколько ты усидчив и целенаправлен.

Я никогда не говорю о мотивации, потому что верю в дисциплину. Она необходима всем, особенно людям без опыта. Сфокусировано заниматься конкретной вещью — это фундамент успешной карьеры.

Получать знания можно как офлайн, так и онлайн. Но самое эффективное — обучение на практике. Если опыта нет, можно устроиться на стажировку в компанию, где помогают расти и учиться.

Важно работать с окружением. Оно оказывает большое влияние. Если друзья и близкие усердно работают, создают проекты, то и вам захочется это делать.

Также советую ходить на мероприятия, знакомиться, общаться, налаживать связи, ставить цели, пробоваться на стажировки и много анализировать.