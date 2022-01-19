Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
qaztrade-zapuskaet-programmy-eksportnoy-akseleracii-dlya-kazahstanskogo-biznesa-i-po-vyhodu-na-alibaba
QazTrade запускает программы экспортной акселерации для казахстанского бизнеса и по выходу на Alibaba
87
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:57

QazTrade запускает программы экспортной акселерации для казахстанского бизнеса и по выходу на Alibaba

25 января начинается отбор в две программы для казахстанских экспортеров: «Экспортная акселерация-2022» и по выводу компаний на Alibaba.com. Оператором программ является компания QazTrade Министерства торговли и интеграции РК.

«Экспортная акселерация-2022» — программа, предусматривающая полное сопровождение компании — обучение, диагностика, разработка экспортной стратегии, маркетинговое продвижение, обеспечение участия компании в выставках, а также поиск надежного покупателя и заключение экспортного контракта. В этом году для участия в программе будут отобраны 190 предприятий в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также поставщики услуг.

Целевыми рынками для точечного продвижения казахстанской продукции в рамках программы определены Россия, Украина и Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Узбекистан. Участие бизнеса в программе является бесплатным.

Также в 2022 году отберут 70 казахстанских поставщиков несырьевой продукции для выхода на Alibaba.com. Сегодня на этой платформе для международных партнеров уже доступны 4 000 отечественных товаров.

Источник: forbes.kz

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #программы #акселератор #alibaba
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В столице запускают систему обслуживания спортивных мероприятий Sport Shuttle Bus
885
Вера Брежнева выпустила альбом с комментариями
1108
Кыргызстан снова начал принимать иностранцев
872