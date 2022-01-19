QazTrade запускает программы экспортной акселерации для казахстанского бизнеса и по выходу на Alibaba

25 января начинается отбор в две программы для казахстанских экспортеров: «Экспортная акселерация-2022» и по выводу компаний на Alibaba.com. Оператором программ является компания QazTrade Министерства торговли и интеграции РК.

«Экспортная акселерация-2022» — программа, предусматривающая полное сопровождение компании — обучение, диагностика, разработка экспортной стратегии, маркетинговое продвижение, обеспечение участия компании в выставках, а также поиск надежного покупателя и заключение экспортного контракта. В этом году для участия в программе будут отобраны 190 предприятий в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также поставщики услуг.

Целевыми рынками для точечного продвижения казахстанской продукции в рамках программы определены Россия, Украина и Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Узбекистан. Участие бизнеса в программе является бесплатным.

Также в 2022 году отберут 70 казахстанских поставщиков несырьевой продукции для выхода на Alibaba.com. Сегодня на этой платформе для международных партнеров уже доступны 4 000 отечественных товаров.

Источник: forbes.kz