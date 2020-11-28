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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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QazTracker. Уникальный стартап для фермеров, который на любом расстоянии может следить за животными
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Сегодня в 19:55

QazTracker. Уникальный стартап для фермеров, который на любом расстоянии может следить за животными

Динар Бенсеитов, 23 года, директор

Мирас Турсуналиев, 23 года, сооснователь Qaztracker, CFO


О себе


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Мирас. Нашему проекту QazTracker больше года, и мы находимся на стадии привлечения инвестиций, получили первый транш от компании Activat. Мы нацелены на развитие, поэтому все средства будем тратить на это.

У Динара есть технический бэкграунд, у меня финансовый. Это позволяет нам со всех сторон развивать наш проект, учитывая все нюансы и подводные камни.

Наша цель — оцифровать сельхозрынок в Казахстане.


О QazTracker


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Динар. Наша компания специализируется на создании GPS-устройств, трекер-ошейников для крупнорогатого скота и лошадей и программного обеспечения на телефон, планшет и компьютеры. Основная функция — геопозиционирование КРС и лошадей.

Мы используем передачу данных через IOT-технологию или интернет вещей, который позволяет сильно сократить расходы и передавать данные на большие расстояния, в труднодоступные регионы. Для этого не нужно покрытие GSM, мы можем работать там, где не ловит телефонная связь и нет покрытия интернетом, в отличие от конкурентов.

Большинство таких же устройств, как наше — очень дорогие. Мы смогли создать продукт, который дешевле наших конкурентов в пять раз. Наш трекер будет стоить 15 000 — 20 000 тенге.

Наша компания специализируется на создании GPS-устройств, трекер-ошейников для крупнорогатого скота и лошадей и программного обеспечения

Мирас. Также наше программное обеспечение предоставляет аналитику состояния животных: какое расстояние они прошли, какая у них температура тела. Мы можем определить, какую скорость развивает животное, и понять, что, если обычная скорость коровы 20 километров в час, а сейчас 60, значит, можно предположить, что ее увозят на «Камазе». Гироскоп определяет, в каком положении находится животное, стоит или лежит, например.

Также в нашем ПО будет алгоритм, который будет считывать, что, например, в стаде из 100 коров 10 передвигались на 2000 шагов меньше, чем остальные 90. И следующие несколько дней алгоритм будет следить именно за этими животными, чтобы предупредить фермера об изменениях в их состоянии. Это дает возможность хозяевам предотвращать болезни у животных и целые эпидемии. Таких функций также нет у наших ближайших конкурентов.

Главная проблема, которую мы решаем — скотокрадство

Динар. Главная проблема, которую мы решаем — скотокрадство. Мы знаем об этой проблеме не понаслышке, мы с Мирасом из Южного Казахстана, и многие наши родственники и знакомые рассказывали о воровстве. По нашим исследованиям, в Казахстане за 25 лет независимости украли КРС и лошадей на сумму 350 миллиардов тенге.


О планах


Динар. Сначала мы хотели внедрить наши трекеры подкожно, но, к сожалению, из-за неподходящих размеров и неразвитости этих технологий мы не смогли реализовать эту идею. Помимо IOT-технологии у трекера есть аккумулятор, поэтому возможности сделать его меньше нет. Но мы надеемся, что сможем найти решение и стать первой компанией в мире, которая смогла подкожно внедрить трекеры.

Сейчас наш трекер представляет из себя ошейник, который невозможно снять или разорвать.

Мирас. Мы планируем привлекать еще больше инвестиций и выходить на рынки Китая, России, Монголии и дальше.

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#технологии #it #животноводство #qaztracker
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