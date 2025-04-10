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Qazaqstan Coffee Festival продлевает прием заявок на конкурс для локальных кофеен
Новости Центральной Азии и мира

04.04.2025

Qazaqstan Coffee Festival продлевает прием заявок на конкурс для локальных кофеен

Qazaqstan Coffee Festival продлевает open-call для локальных кофеен до 10 апреля, предоставляя шанс бесплатно представить себя на главном кофейном событии страны. Фестиваль пройдет 17-18 мая в Алматы, и главный победитель конкурса получит бесплатный стенд в выставочной зоне фестиваля.

Qazaqstan Coffee Festival стремится не только популяризировать культуру кофе, но и поддерживать малый бизнес, создавая возможности для новых игроков на рынке. Конкурс направлен на помощь молодым предпринимателям, которые только начинают свой путь в индустрии.

Что получат победители?

— I место — бесплатное участие и оборудованный стенд 3×3 м

— II — участие со скидкой 50%.

Кто может участвовать? Конкурс открыт для кофеен Казахстана, которые:

— зарегистрированы как ТОО или ИП не более 12 месяцев назад

— заведение должно специализироваться на приготовлении и продаже кофейных напитков, где кофе является ключевым продуктом. Допускается реализация сопутствующей продукции, но основной фокус — на кофейной культуре

— ранее не участвовали в Qazaqstan Coffee Festival.

Как принять участие? Подать заявку можно до 10 апреля через сайт. Победителей выберут 14 апреля с помощью онлайн-рандомайзера, — а значит, что у всех инди-кофеен равные шансы. Результаты будут опубликованы на сайте и в социальных сетях фестиваля.

Qazaqstan Coffee Festival

Алматы: 17-18 мая, уличная площадка FORUM. Билеты: здесь.

Астана: 19-20 июля, международный выставочный центр EXPO. Билеты: здесь.

Следить за новостями Qazaqstan Coffee Festival: сайт | Instagram

Подать заявку на участие: здесь.

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