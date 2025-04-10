Qazaqstan Coffee Festival продлевает прием заявок на конкурс для локальных кофеен

Qazaqstan Coffee Festival продлевает open-call для локальных кофеен до 10 апреля, предоставляя шанс бесплатно представить себя на главном кофейном событии страны. Фестиваль пройдет 17-18 мая в Алматы, и главный победитель конкурса получит бесплатный стенд в выставочной зоне фестиваля.
Qazaqstan Coffee Festival стремится не только популяризировать культуру кофе, но и поддерживать малый бизнес, создавая возможности для новых игроков на рынке. Конкурс направлен на помощь молодым предпринимателям, которые только начинают свой путь в индустрии.
Что получат победители?
— I место — бесплатное участие и оборудованный стенд 3×3 м
— II — участие со скидкой 50%.
Кто может участвовать? Конкурс открыт для кофеен Казахстана, которые:
— зарегистрированы как ТОО или ИП не более 12 месяцев назад
— заведение должно специализироваться на приготовлении и продаже кофейных напитков, где кофе является ключевым продуктом. Допускается реализация сопутствующей продукции, но основной фокус — на кофейной культуре
— ранее не участвовали в Qazaqstan Coffee Festival.
Как принять участие? Подать заявку можно до 10 апреля через сайт. Победителей выберут 14 апреля с помощью онлайн-рандомайзера, — а значит, что у всех инди-кофеен равные шансы. Результаты будут опубликованы на сайте и в социальных сетях фестиваля.
Qazaqstan Coffee Festival
Алматы: 17-18 мая, уличная площадка FORUM. Билеты: здесь.
Астана: 19-20 июля, международный выставочный центр EXPO. Билеты: здесь.
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