В канун 2023 года Национальная сеть АЗС Qazaq Oil провела акцию, которая уже приобретает традиционный характер. Казахстанцы, как и годом ранее, писали свои заветные желания в мобильном приложении Vlife в специальном разделе «Qazaq Oil исполняет мечты».

В этом году из 4000 заявок были отобраны желания девяти человек.





Асхат — руководитель детского центра SARMAT попросил электронное пианино, чтобы дети могли обучаться музыке.

Газиза – волонтер клуба «28 петель», участники которого вяжут детские костюмы из шерсти для деток, родившихся недоношенными, пожелала пряжу.

Две девушки – Руфина и Диана смогут выпустить тираж авторских книг.

Диана вместе с сыном написала детскую книгу «Дамиркины рассказы», Руфина — автор детской книги, основанной на иллюстрациях, о природе и культуре Казахстана.

Кроме того, пятеро детей, занимающихся спортом, получат спортивный инвентарь, который поможет им совершенствоваться на выбранном пути.

Тулемис Шотанов, генеральный директор

Новый год — время чудес и волшебства, а основная миссия национальной сети АЗС Qazaq Oil — сделать жизнь каждого казахстанца лучше. Эту акцию мы начали в прошлом году и она стала традицией

Как и в прошлом году, мы получили множество писем. Мы прочли каждое и выбрали несколько, которые компания Qazaq Oil исполнила. Безусловно, мы хотели бы исполнить желания всех, кто написал нам. Но, к сожалению, это невозможно, поэтому мы опирались на определенные критерии.

Для нас важно, чтобы мечта была нематериального характера. Мы искали оригинальные и искренние истории, которые соответствуют нашим ценностям — семья, спорт, творчество, традиции и культура.

Уверен, что мы смогли исполнить заветные мечты и поселить веру в чудо в сердце каждого казахстанца!

Газиза Узак, координатор клуба «28 петель»

Мы вяжем шерстяные комплекты и дарим их недоношенным деткам.

Когда нам позвонили и сказали, что наше желание будет исполнено, мы не поверили.

Наше желание было получить как можно больше шерсти, чтобы мы могли связать больше комплектов для маленьких деток. Сеть Qazaq Oil исполнила нашу мечту, и мы очень благодарны!

Асхат Жамансариев, руководитель детского творческого центра

У меня была огромная мечта — построить школу творчества для детей. Я шел к ней семь лет, и в этом году она исполнилась. Мы развиваем детей в творческом направлении, но не всегда удается приобрести необходимое оборудование. Я написал письмо в Qazaq Oil, и попросил электронное пианино для нашего центра. Когда мне позвонили и сказали, что мое желание будет исполнено, я не сразу поверил. Спасибо вам огромное, вы не представляете, насколько это для нас важно!

Руфина Аделева, автор книги «Мы живем в Казахстане»

Моя мечта заключалась в издании собственной книги для детей Казахстана, чтобы они в игровой форме больше узнали о традициях и культуре той страны, в которой живут.

Об акции я узнала в социальной сети и решила написать. Благодаря Qazaq Oil моя мечта осуществится, это невероятно. Спасибо, Qazaq Oil!

Дамир Атанбаев и Диана Батищева, авторы книги «Дамиркины рассказы»

Я узнала о конкурсе случайно, в социальной сети. Решила не медлить и написала письмо. Я верила, что все возможно! Классно понимать, что твоя мечта, которая казалось такой далекой, исполнится буквально завтра. Ощущения невероятные! Большое спасибо за то, что Qazaq Oil исполняет мечты, и чудо стало частью нашей жизни!







